В Саратове прошёл VI фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел»

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Мероприятие организовано Палатой ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.«Палитра ремесел» по праву считается ярким событием в культурной жизни региона. За время своего проведения фестиваль стал востребованной площадкой для любителей народного творчества. Мастерам и художникам проект предоставляет замечательную возможность показать свои лучшие умения, продемонстрировать таланты, обменяться опытом и открыть новые источники вдохновения. Важно, что «Палитра ремесел» успешно развивается, привлекая на свои площадки больше умельцев из регионов страны. Фестиваль доказал свою значимость в деле сохранения и развития традиционной народной культуры, повышения интереса к работам мастеров-ремесленников и укрепления межрегионального сотрудничества. Желаю всем крепкого здоровья, удачи, успеха и интересного общения!», - сообщалось в приветствии губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.В день открытия арт-ярмарку посетили заместитель Председателя Правительства области - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин, министр экономического развития области Андрей Разборов, министр культуры области Наталия Щелканова, директор Палаты ремесел Сергей Леонов. Они пообщались с мастерами, художниками, гостями региона, пожелали им плодотворной работы.«В этом году мы уже в шестой раз проводим одно из самых ярких и запоминающихся событий не только для нашего региона, но и для всей страны. Ежегодно он собирает сотни участников и тысячи гостей, которых объединяет любовь к своей большой и малой Родине, забота о сохранении ее культурного наследия. Их количество ежегодно растет, что говорит о широком масштабе проекта, интерес к которому уже давно вышел за рамки нашей области», - отметил Андрей Разборов и поблагодарил участников фестиваля за ценный вклад в сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов.Фестиваль «Палитра ремесел» - это масштабная арт-ярмарка с более чем 500 наименованиями изделий ручной работы. Также для гостей фестиваля обустроены фото-зоны, проходят мастер-классы, вернисаж художников, розыгрыши, викторины.