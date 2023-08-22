«Лидер народной дипломатии» ждет заявок от саратовцев

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До 10 сентября 2023 года идет прием конкурсных материалов на II международный конкурс «Лидер народной дипломатии». В нем могут принять участие граждане Российской Федерации, соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные граждане ― представители неправительственных организаций (НПО), интернет-сообществ, реализующие проекты в сфере народной дипломатии, чья деятельность не противоречит российскому законодательству, в возрасте от 18 лет, имеющие опыт реализации проектов в сфере народной дипломатии в качестве лидера не менее двух лет. Лидеры НПО, реализующие проекты в сфере народной дипломатии, не должны являться государственными и муниципальными служащими.Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.С 1 по 10 октября для всех участников конкурса в онлайн-формате состоится образовательный интенсив. В полуфинал пройдут 100 конкурсантов, для которых 17–31 октября состоится онлайн-практикум (выполнение практических заданий, решение практических кейсов).В финал пропустят только 30 человек, из которых будут определены победители конкурса — лидеры народной дипломатии.Конкурсная комиссия уже принимает конкурсные материалы по направлениям: Культурная дипломатия; Бизнес дипломатия; Научная дипломатия; Цифровая дипломатия; Туристическая дипломатия; Историческая память; Волонтерство/добровольчество; Гастрономическая дипломатия и другие.Материалы лучших практик победителей и призеров конкурса будут размещены на сайте Ассамблеи народов России и на сайте конкурса.Организаторы конкурса — общероссийская общественная организация "Ассамблея народов России" и администрация губернатора Пермского края.