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«Лидер народной дипломатии» ждет заявок от саратовцев

Новости
«Лидер народной дипломатии» ждет заявок от саратовцев


До 10 сентября 2023 года идет прием конкурсных материалов на II международный конкурс «Лидер народной дипломатии». В нем могут принять участие граждане Российской Федерации, соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные граждане ― представители неправительственных организаций (НПО), интернет-сообществ, реализующие проекты в сфере народной дипломатии, чья деятельность не противоречит российскому законодательству, в возрасте от 18 лет, имеющие опыт реализации проектов в сфере народной дипломатии в качестве лидера не менее двух лет. Лидеры НПО, реализующие проекты в сфере народной дипломатии, не должны являться государственными и муниципальными служащими.

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

С 1 по 10 октября для всех участников конкурса в онлайн-формате состоится образовательный интенсив. В полуфинал пройдут 100 конкурсантов, для которых 17–31 октября состоится онлайн-практикум (выполнение практических заданий, решение практических кейсов).

В финал пропустят только 30 человек, из которых будут определены победители конкурса — лидеры народной дипломатии.

Конкурсная комиссия уже принимает конкурсные материалы по направлениям: Культурная дипломатия; Бизнес дипломатия; Научная дипломатия; Цифровая дипломатия; Туристическая дипломатия; Историческая память; Волонтерство/добровольчество; Гастрономическая дипломатия и другие.

Материалы лучших практик победителей и призеров конкурса будут размещены на сайте Ассамблеи народов России и на сайте конкурса.

Организаторы конкурса — общероссийская общественная организация "Ассамблея народов России" и администрация губернатора Пермского края.