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В Энгельсе завершается строительство дома с квартирами для переселенцев и детей-сирот

Новости
В Энгельсе готовится к сдаче многоэтажный дом, в котором часть квартир будет передана переселенцам из аварийного жилья. Строительство объекта находится на завершающей стадии.
В Энгельсе завершается строительство дома с квартирами для переселенцев и детей-сирот



 
Для переселенцев в рамках первого этапа программы здесь подготовлена 141 квартира, второго – 89, еще 63 – передадут детям-сиротам.
 
Во время визита губернатор Роман Бусаргин осмотрел жилые помещения. В них сделан социальный ремонт – поклеены обои, установлены электрические плиты, оборудованы санузлы. Во дворе дома предусмотрена детская и спортивная площадки, зона отдыха. Также обустроены парковочные места.
 
Рядом с домом находится школа и вся необходимая социальная инфраструктура. Застройщиком принято решение возвести пристройку к учебному учреждению на 600 мест.
 
«Здесь будет заселен жилой комплекс, который нужно обеспечить всем необходимым – детскими садами, школой, поликлиникой. Для удобства граждан все учреждения должны находиться в шаговой доступности. Сделать пристройку к школе – правильное и современное решение, которое закроет потребность в учебных местах в этом микрорайоне», - отметил Роман Бусаргин.