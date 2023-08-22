В Энгельсе завершается строительство дома с квартирами для переселенцев и детей-сирот

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Для переселенцев в рамках первого этапа программы здесь подготовлена 141 квартира, второго – 89, еще 63 – передадут детям-сиротам.Во время визита губернатор Роман Бусаргин осмотрел жилые помещения. В них сделан социальный ремонт – поклеены обои, установлены электрические плиты, оборудованы санузлы. Во дворе дома предусмотрена детская и спортивная площадки, зона отдыха. Также обустроены парковочные места.Рядом с домом находится школа и вся необходимая социальная инфраструктура. Застройщиком принято решение возвести пристройку к учебному учреждению на 600 мест.«Здесь будет заселен жилой комплекс, который нужно обеспечить всем необходимым – детскими садами, школой, поликлиникой. Для удобства граждан все учреждения должны находиться в шаговой доступности. Сделать пристройку к школе – правильное и современное решение, которое закроет потребность в учебных местах в этом микрорайоне», - отметил Роман Бусаргин.