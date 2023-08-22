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Команда из Саратова заняла 4 место в ПФО на Олимпиаде юных геологов

Новости
Команда из Саратова заняла 4 место в ПФО на Олимпиаде юных геологов


Воспитанники Дворца творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова из Саратова приняли участие в XIV Всероссийской открытой полевой Олимпиаде юных геологов, которая прошла в Татарстане.

«Юные геологи» из Саратова соревновались с 40 командами. Соперниками наших ребят стали свыше 300 школьников из России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана. Саратовцы заняли 18 общекомандное место и четвертое место среди субъектов Приволжского федерального округа.

Объединение «Юные геологи» смогло принять участи в Олимпиаде благодаря поддержке предприятий - пользователей недр Саратовской области.

Олимпиады юных геологов традиционно собирают представителей юношеских геологических объединений из регионов России и стран ближнего зарубежья. Для ребят проводится серия профильных соревнований, таких как: «Геологический разрез», «Минералогия и петрография», «Описание геологического памятника», «Радиометрия», «Гидрология», Палеонтология», «Шлиховое опробование», «Геологический маршрут», «Нефть и газ» и другие, - а также спортивные, патриотические и развлекательные мероприятия, встречи с известными людьми, экскурсии, мастер-классы.