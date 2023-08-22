Стартовал конкурс по застройке территории бывшего аэропорта

просмотров: 232

Стартовал открытый конкурс на выбор мастер-плана по проектированию и застройке территории бывшего аэропорта «Саратов-Центральный». Его проводит ООО «Госжилстрой». Участники представят своё видение развития этой перспективной территории.Мастер-план определит архитектурные и градостроительные особенности будущего микрорайона «Аэропорт». При его разработке обязательно должны быть учтены утвержденный проект планировки, а также концепция, разработанная по результатам международного конкурса. Напомним, он был проведен по инициативе Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.Приём заявок продлится до 7 сентября. Конкурс пройдёт в два этапа. На первом планируется отобрать лучших участников, на втором – финалисты разработают конкурсные предложения и получат рейтинговые оценки жюри. Победитель будет назван 22 декабря т.г.Конкурс также определит подрядчиков реализации архитектурно-градостроительных концепций. С ними будут заключены договоры, определены обязательства застройщиков по созданию не только многоквартирных домов, но и объектов инфраструктуры – социальной, коммунальной, транспортной.«Аэропорт» станет одним из самых современных микрорайонов Саратова. При застройке будет использоваться комплексный подход. Одновременно с жилыми домами будет возводиться вся необходимая дорожная и социальная инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники, скверы и зеленые зоны, парковки и другие объекты.