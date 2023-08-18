18 августа 2023 ПЯТНИЦА
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Саратовский ТИЦ предлагает маршруты для коротких путешествий

Новости / Путешествия
Национальный проект Президента России Владимира Путина «Туризм и индустрия гостеприимства» и Ростуризм помогают спланировать путешествия по России в разных форматах. Готовые варианты коротких поездок уже доступны на портале Russia.Travel в специально созданном разделе. Всего – 20 направлений, которые охватывают 19 городов и включают суммарно более 150 объектов и мест для посещения в рамках сити-брейка. Сити-брейк — это новый тренд в туризме, который может стать альтернативой длительному отпуску. Под этим термином понимается короткая поездка в какой-либо город на пару дней.
Саратовский ТИЦ предлагает маршруты для коротких путешествий




Программа сформирована таким образом, что за 2-3 дня в любом городе и регионе можно успеть посмотреть все самые главные достопримечательности, познакомиться с местной кухней, активно и насыщенно провести время.

Саратов тоже есть в этом каталоге – автомаршрут вдоль реки Волги (https://russia.travel/saratov): самые красивые города Саратовской области — Саратов, Вольск, Хвалынск, — интересные достопримечательности и идеи для выходных.

В рамках двухдневного тура в Саратов региональный ТИЦ рекомендует посетить Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева, прогуляться по самому длинному пешеходному кольцу Европы. Часть пешеходного кольца проходит по набережной реки Волга. В этом году Саратовская набережная стала самой большой по протяженности в Поволжье. В ее начальной точке у Речного вокзала можно сделать прекрасные фото со знаменитым Саратовским мостом.

Отдельный день стоит выделить для поездки в Парк покорителей космоса. Если путешествие планируется с детьми, интересными объектами станут Музей саратовского калача и музей саратовской гармоники.

Больше интересных мест, а также лучшие отели и рестораны Саратовской области на туристическом портале региона saratov.travel.

Напоминаем, что путешествовать по Саратовской области можно со скидками с программой лояльности «Карта гостя Саратовской области». Подробнее о программе на туристическом портале региона.