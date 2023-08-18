Уборочная-2023: аграрии Гагаринского района завершили уборку озимой ржи, горчицы и чечевицы

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К уборке озимых зерновых культур сельхозтоваропроизводители района приступили 10 июля 2023 года. Как рассказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия департамента Гагаринского административного района Павел Шеметов, на сегодняшний день озимая рожь убрана полностью, подходит к завершению уборка озимой пшеницы. Валовый сбор озимых составил 44 358 тонн.Наибольший вклад в полученный урожай внесли ООО «Агротекс», ООО «Ольховка», ООО «ПМК №18», ИП Амиров С.З., ИП глава КФХ Иванов В.Н., ИП глава КФХ Кисин А.В.Семена озимых культур заготовлены в объеме 107,7% от потребности. Кроме того, зерновой фонд хозяйств содержит собственные семена 1 репродукции и элитные.В настоящее время хозяйства ведут уборку ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, таких как ячмень, завершили уборку чечевицы и горчицы, проводят вспашку зяби, а также подготовку паров.Овощи открытого грунта в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) убраны с площади 459 га, валовой сбор составил 10098 тонны. Кроме этого, тепличными хозяйствами района произведено 19 тыс. тонн овощей закрытого грунта, что на 2,2 тыс. тонн больше аналогичного периода прошлого года.«При благоприятных погодных условиях сельхозтоваропроизводителями района в 2023 году планируется произвести зерна более 57 тыс. тонн, подсолнечника – 30 тыс. тонн, овощей закрытого грунта – 29 тыс. тонн», - уточнил Павел Шеметов.