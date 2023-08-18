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Саратовская и Пензенская области договорились о сотрудничестве в сфере культуры

Новости / Культура
Министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков и министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова заключили соглашение о сотрудничестве.
Саратовская и Пензенская области договорились о сотрудничестве в сфере культуры

В рамках соглашения стороны договорились о создании благоприятных условий для развития культурных связей и культурного обмена, сотрудничестве в области театрального, музыкального, изобразительного искусства, библиотечного и музейного дела, самодеятельного народного творчества и других видов культурной деятельности. А также оказания содействия в проведении фестивалей, гастролей коллективов и солистов, постановке на сцене музыкальных и драматических произведений авторов.

Саратовская область –один из музейных центров Поволжья - насчитывает 31 федеральный, государственный и муниципальный музей, более 200 негосударственных музеев. В их фондах хранится свыше одного миллиона музейных предметов, объединенных в богатейшие археологические, этнографические, энтомологические собрания, коллекции документов и фотографий, культовых предметов и прочих материалов, отражающих природные и историко-культурные особенности Саратовского края.

«Проект дает очень сильный импульс межмузейного сотрудничества, каждая дискуссия рождает новые совместные проекты и развивает отрасль в целом. Отмечу, проект был запущен в 2021 году, и Саратовская область приняла в нем участие в числе первых регионов. Культурное сотрудничество между нашей областью и Пензенской – важный составной элемент всего комплекса межрегиональных отношений. Полагаю, такое сотрудничество будет способствовать укреплению добрососедских отношений между нашими регионами», - рассказала министр культуры Наталия Щелканова.