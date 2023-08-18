В селе Новоалександровка увековечили имя Дмитрия Овчинникова, погибшего в ходе специальной военной операции

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Мемориальную доску в память о земляке Дмитрии Овчинникове, погибшем при исполнении долга в ходе специальной военной операции, установили на здании средней общеобразовательной школы с. Новоалександровка, которую он окончил.Мемориальную доску открыли родственники Дмитрия Сергеевича – мама и брат. На митинге, посвященном открытию мемориальной доски, также выступили одноклассники и директор школы, во время работы которого выпускался Дмитрий.Дмитрий Сергеевич принимал участие в контртеррористической операции в Чечне, в миротворческой миссии в Сирии. Был награжден медалью Жукова и медалью Суворова.В октябре 2022 года в ходе проведения специальной военной операции получил ранение, в феврале 2023 года – вернулся в строй.Память о погибшем земляке почтили минутой молчания. Дмитрий Овчинников погиб 14 июля 2023 года.