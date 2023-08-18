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В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» в Турковском районе открыли площадку ГТО

Новости
В селе Студенка Турковского района открыли площадку для сдачи нормативов ГТО, которая построена в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» в Турковском районе открыли площадку ГТО





Общая площадь составляет 312 кв. метров. Одновременно на ней смогут тренироваться 32 человека. Здесь смонтировано различное спортивное оборудование, уличные тренажеры, предназначенные для подготовки к сдаче нормативов ГТО и общих тренировок.

«Конечно, такие объекты нужны в селах. На открытие к нам приехали жители из соседних сел, из райцентра. Все очень довольны. Молодежь будет приходить заниматься однозначно, а там и взрослые подтянутся. Мы благодарны, что площадку ГТО смонтировали именно у нас. Это делает спорт ближе, доступнее и разнообразнее для жителей не только городов, но и сел. В будущем планируем подвести сюда освещение и видеонаблюдение», - отметил глава Студенковского муниципального образования Юрий Володин.

В этом году в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» также планируется открытие площадок ГТО в Ровенском, Марксовском, Калининском, Перелюбском, Энгельсском, Балашовском и Лысогорском районах. 5 площадок уже полностью готовы, на остальных в ближайшее время будет завершен монтаж оборудования и подготовка резинового покрытия. Открытие площадок запланировано на начало учебного года.

«Существующие федеральные программы способствуют увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом, в том числе, за счет развития спортивной инфраструктуры. В этом году мы завершаем установку площадок для сдачи нормативов ГТО: такие сооружения появились во всех муниципальных районах области. Кроме того, благодаря эффективным закупочным процедурам в шести районах области установлены по две площадки», - подчеркнул министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко.