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Муниципалитеты области продолжают подготовку к отопительному сезону

Новости
В муниципальных районах области продолжают проводиться зональные совещания по вопросу итогов отопительного периода 2022-2023 годов и задач на предстоящий отопительный сезон.
Муниципалитеты области продолжают подготовку к отопительному сезону

Сегодня такое совещание состоялось в администрации Ивантеевского района. В нем приняли участие замминистра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев, начальник государственной жилищной инспекции Владимир Томашенцев, сотрудники прокуратуры, представители ресурсоснабжающих организаций и семи муниципальных районов: Пугачевского, Балаковского, Духовницкого, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского, Марксовского, а также муниципального образования п. Михайловский.

По данным ГИС ЖКХ, на территории данных муниципальных районов расположено 2066 многоквартирных домов. За прошедший отопительный сезон жилищной инспекцией было отработано 872 обращения жителей, по итогам рассмотрения которых объявлено 75 предостережений, проведено 6 профилактических и 15 инспекционных визитов, 10 совместных с прокуратурой проверок.

«Вновь акцентировал внимание участников совещания на наличии необходимых документов для оформления паспорта готовности, среди которых - акты осмотра здания, гидравлических испытаний теплопотребляющих установок, проверки дымовых и вентиляционных каналов. Весь этот необходимый перечень еще в мае был направлен главам районных администраций. На данный момент в полном объеме в инспекцию предъявлены паспорта готовности Ивантеевским и Краснопартизанским районами, а также администрацией пос. Михайловский. На 56% готов паспорт в Пугачевском районе, остальными районами, участвующими в совещании, паспорта готовности еще не предъявлялись», - сообщил Владимир Томашенцев.