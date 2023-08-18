В Саратове открылась новая аптека

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Событие долгожданное. Теперь жители области, приезжающие на консультацию к областным специалистам, смогут приобрести назначенные препараты сразу после консультации.Министр здравоохранения Олег Костин отметил высокую значимость этого события:«Губернатором Саратовской области поставлена задача до конца 2023 года завершить организацию розничной торговли на всех обособленных подразделениях медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. В Саратовской области 809 структурных подразделений 38 медицинских организаций имеют лицензию на фармацевтическую деятельность. В настоящее время осуществляют розничную торговлю 681 обособленное подразделение 38 медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области. До конца года работа по открытию аптечных пунктов будет завершена» - отметил министр здравоохранения Олег Костин.Ассортимент представлен наиболее востребованными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями: жаропонижающими, обезболивающими, антигистаминными, гипотензивными, спазмолитическими, отхаркивающими, антибактериальными препаратами, антисептическими и перевязочными средствами.»Аптека расположена по адресу: г Саратов, ул. Рабочая 145/155, 1 этаж.Внимание! Приобрести лекарственные препараты в данной аптеке может каждый желающий.Но! В аптеке не отпускают льготные лекарства, а также сильнодействующие вещества.