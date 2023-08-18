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Саратовский «Гвардеец» стал лучшим в ПФО по стрельбе из пневматической винтовки

Новости
17 августа в Пензе состоялась торжественная церемония закрытия Юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец».
Саратовский «Гвардеец» стал лучшим в ПФО по стрельбе из пневматической винтовки




Артем Чеботаев, представлявший Саратовскую область, победил в соревнованиях в дартс и стал лучшим по стрельбе из пневматической винтовки.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев поздравил ребят от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, отметив, что военно-патриотическое воспитание молодежи сегодня является одной из важнейших задач государства: «Проект, в котором вы приняли участие, уникален. Его аналогов нет в других федеральных округах. Это одна из самых заметных «визитных карточек» Приволжья. За прошедшие дни вы соревновались по спортивным и военно-прикладным дисциплинам, участвовали в интеллектуальных конкурсах, занятиях по истории Отечества, современной тактике и методам ведения боевых действий, а также встречались на Уроках мужества с Героями Отечества и участниками контртеррористических и специальных военных операций. Уверен, что эта разноплановая программа поможет каждому из вас правильнее выстроить свои жизненные приоритеты, а пребывание в «Гвардейце» станет одним из самых ярких воспоминаний вашей юности».

По итогам прохождения программы Юнармейских военно-патриотических сборов были награждены победители и призеры общекомандного зачета. Победу одержали гвардейцы из Чувашской Республики, второе место – у ребят из Пензенской области, третье место заняла сборная Оренбургской области.

Кроме того, все участники сборов «Гвардеец» получили наручные часы от полномочного представителя и сувенирную продукцию от ДОСААФ России.