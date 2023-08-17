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Саратовскую область отметили на Всероссийском форуме среднего профессионального образования

Новости
С 17 по 19 августа в Москве проходит Всероссийский форум среднего профессионального образования. Саратовскую область представляет заместитель министра образования области Людмила Григорьева и 10 директоров колледжей региона.

Саратовскую область отметили на Всероссийском форуме среднего профессионального образования



Форум стал ключевой платформой взаимодействия органов власти, бизнес-сообщества, учебных организаций и экспертов в сфере образования. Сегодня в форуме принял участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Одной из тем обсуждения форума стало создание учебных предприятий при колледжах, которые могут не только обучать специалистов, но и выполнять реальные заказы, тем самым практиковаться на реальном оборудовании.

«Совсем недавно я был в командировке в Саратовской области, где колледж не просто учит студентов, но и одновременно является комбинатом питания для других колледжей и близлежащей больницы. И за это, конечно же, хочется сказать спасибо нашим директорам», - отметил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

Саратовский колледж кулинарного искусства является одним из ведущих учреждений среднего профессионального образования региона. Для колледжей и для Саратовской городской клинической больницы №9 под руководством заведующего производством студенты готовят полноценное питание, которое включает в себя: первые и основные горячие блюда, выпечку и напитки.