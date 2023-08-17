Саратовскую область отметили на Всероссийском форуме среднего профессионального образования

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Форум стал ключевой платформой взаимодействия органов власти, бизнес-сообщества, учебных организаций и экспертов в сфере образования. Сегодня в форуме принял участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.Одной из тем обсуждения форума стало создание учебных предприятий при колледжах, которые могут не только обучать специалистов, но и выполнять реальные заказы, тем самым практиковаться на реальном оборудовании.«Совсем недавно я был в командировке в Саратовской области, где колледж не просто учит студентов, но и одновременно является комбинатом питания для других колледжей и близлежащей больницы. И за это, конечно же, хочется сказать спасибо нашим директорам», - отметил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.Саратовский колледж кулинарного искусства является одним из ведущих учреждений среднего профессионального образования региона. Для колледжей и для Саратовской городской клинической больницы №9 под руководством заведующего производством студенты готовят полноценное питание, которое включает в себя: первые и основные горячие блюда, выпечку и напитки.