Саратовская область вошла в топ-3 по количеству заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования»

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Прием заявок на участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился. На сайте флагманыобразования.рф зарегистрировались более 100 000 человек из всех регионов России, из них более 6 300 представляют Саратовскую область. Важно отметить, что 76% заявок в регионе поступило от педагогов. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Образование» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.В конкурсе «Флагманы образования» принимают участие управленцы в сфере образования, талантливые педагоги и перспективные студенты всех направлений обучения старше 18 лет, а также предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.«К проекту каждый год присоединяются действительно талантливые и активные педагоги, управленцы, студенты. Для них открываются уникальные возможности самореализации и карьерного роста. Проект помогает получать новые знания в сфере образования, создает условия для развития, а также способствует объединению профессионального сообщества. Благодаря этому конкурсу мы формируем кадровый резерв системы образования», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.«Ценно, что более 100 тысяч человек из всех 89 регионов России в этом году пополнило ряды профессионального сообщества «Флагманов образования». Среди всех зарегистрированных на третий сезон проекта самое большое количество заявок поступило от педагогов – 53%, от студентов – 33%, от управленцев – 14%. Совсем недавно состоялось заседание Наблюдательного совета нашей платформы «Россия – страна возможностей», где Президент России Владимир Путин поддержал предложение финалистки конкурса Кристины Копотиловой о формировании единого кадрового резерва в системе образования. Мы рассчитываем, что победители «Флагманов образования» станут ядром кадрового резерва», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.Наибольшее количество запросов на профессиональное и карьерное развитие поступило из Свердловской области (более 6 500 участников), далее следуют Саратовская область (более 6 300 участников), Чеченская Республика (почти 5 600 участников), Мурманская область (почти 4 300 участников) и Новосибирская область (почти 4 100 участников)».Параллельно с заявочной кампанией конкурса стартовал «Образовательный марафон», который включал в себя серию образовательных и просветительских мероприятий, нацеленных на развитие компетенций и знаний участников.С 16 августа стартовала дистанционная комплексная оценка уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. Конкурсантам предстоит выполнить задания в личном кабинете участника на платформе «Россия – страна возможностей», по итогам которых будут составлены рейтинги и сформированы списки полуфиналистов для управленцев и педагогов и списки финалистов для студентов.Для педагогов и управленцев дистанционная комплексная оценка будет открыта с 16 по 31 августа, по итогам которых будут сформированы рейтинги полуфиналистов в каждом субъекте Российской Федерации. Для студентов с 24 по 31 августа по итогам дистанционной оценки будет сформирован рейтинг для прохождения в финал.В октябре управленцам в сфере образования и педагогам предстоит пройти региональные полуфиналы. Финальные испытания, как для студентов, так и для педагогов и управленцев пройдут в ноябре.