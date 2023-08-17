17 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 17 августа
В Саратове и Энгельсе за несколько лет восстановили дороги к 15 библиотекам
17:02 | 17 августа
В Татищевском районе благоустроили 3 сквера и 2 дворовые территории
16:45 | 17 августа
Саратовскую область отметили на Всероссийском форуме среднего профессионального образования
16:30 | 17 августа
Саратовская область вошла в топ-3 по количеству заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования»
16:00 | 17 августа
В регионе ожидается рост числа инвестпроектов на 20%
15:02 | 17 августа
На «Армии-2023» показали «УТИЛИЗАТОР» из Саратова
14:00 | 17 августа
21 августа стартует Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето»
13:30 | 17 августа
Многодетные родители предпочитают тратить региональный материнский капитал на образование детей
13:03 | 17 августа
Школа села Белогорное обновилась к новому учебному году сразу по двум программам
12:30 | 17 августа
Саратовские бизнесмены успешно завершили обучение в «Школе предпринимательства»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская область вошла в топ-3 по количеству заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования»

Новости
Саратовская область вошла в топ-3 по количеству заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования»


Прием заявок на участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился. На сайте флагманыобразования.рф зарегистрировались более 100 000 человек из всех регионов России, из них более 6 300 представляют Саратовскую область. Важно отметить, что 76% заявок в регионе поступило от педагогов. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Образование» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

В конкурсе «Флагманы образования» принимают участие управленцы в сфере образования, талантливые педагоги и перспективные студенты всех направлений обучения старше 18 лет, а также предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.

«К проекту каждый год присоединяются действительно талантливые и активные педагоги, управленцы, студенты. Для них открываются уникальные возможности самореализации и карьерного роста. Проект помогает получать новые знания в сфере образования, создает условия для развития, а также способствует объединению профессионального сообщества. Благодаря этому конкурсу мы формируем кадровый резерв системы образования», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Ценно, что более 100 тысяч человек из всех 89 регионов России в этом году пополнило ряды профессионального сообщества «Флагманов образования». Среди всех зарегистрированных на третий сезон проекта самое большое количество заявок поступило от педагогов – 53%, от студентов – 33%, от управленцев – 14%. Совсем недавно состоялось заседание Наблюдательного совета нашей платформы «Россия – страна возможностей», где Президент России Владимир Путин поддержал предложение финалистки конкурса Кристины Копотиловой о формировании единого кадрового резерва в системе образования. Мы рассчитываем, что победители «Флагманов образования» станут ядром кадрового резерва», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Наибольшее количество запросов на профессиональное и карьерное развитие поступило из Свердловской области (более 6 500 участников), далее следуют Саратовская область (более 6 300 участников), Чеченская Республика (почти 5 600 участников), Мурманская область (почти 4 300 участников) и Новосибирская область (почти 4 100 участников)».
Параллельно с заявочной кампанией конкурса стартовал «Образовательный марафон», который включал в себя серию образовательных и просветительских мероприятий, нацеленных на развитие компетенций и знаний участников.

С 16 августа стартовала дистанционная комплексная оценка уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. Конкурсантам предстоит выполнить задания в личном кабинете участника на платформе «Россия – страна возможностей», по итогам которых будут составлены рейтинги и сформированы списки полуфиналистов для управленцев и педагогов и списки финалистов для студентов.

Для педагогов и управленцев дистанционная комплексная оценка будет открыта с 16 по 31 августа, по итогам которых будут сформированы рейтинги полуфиналистов в каждом субъекте Российской Федерации. Для студентов с 24 по 31 августа по итогам дистанционной оценки будет сформирован рейтинг для прохождения в финал.

В октябре управленцам в сфере образования и педагогам предстоит пройти региональные полуфиналы. Финальные испытания, как для студентов, так и для педагогов и управленцев пройдут в ноябре.