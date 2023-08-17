Многодетные родители предпочитают тратить региональный материнский капитал на образование детей

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В Саратовской области благодаря национальному проекту Президента РФ Владимира Путина «Демография» жители региона, родившие либо усыновившие третьего или последующего ребенка, имеют возможность получить региональный материнский капитал.На сегодняшний день размер регионального материнского капитала составляет 120151,67 руб. В этом году данной мерой поддержки уже воспользовались 1009 семей.Региональный материнский капитал может быть использован по четырем направлениям. Это улучшение жилищных условий, оплата образования детей, как в образовательной организации, так и у индивидуального предпринимателя, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, газификация.«Как и в прошлом году, многодетные родители чаще всего направляют материнский капитал на образование детей. Такой возможностью воспользовались 525 семей. На улучшение жилищных условий капитал направили 478 семей», - рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова.Всего с 2015 года региональным материнским капиталом воспользовались 12858 многодетных семей.