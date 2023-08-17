Саратовские бизнесмены успешно завершили обучение в «Школе предпринимательства»

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Программа реализуется в рамках нацпроекта Президента России Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке минэкономразвития Саратовской области.Обучение проходило на базе Точки кипения Вавиловского университета. За 5 дней 55 участников провели полный анализ действующего предприятия и разработали план развития бизнеса. По просьбам участников был проведен воркшоп по созданию лэндинга.Представители министерства экономики области, Фонда микрокредитования рассказали о возможностях развития бизнеса при господдержке.Программа включала в себя отдельный блок, посвященный социальному предпринимательству. Участники познакомились с основами соц. предпринимательства, инструментами продвижения и привлечения финансирования под социальные и социально-предпринимательские проекты.«Перед созданием своего бизнеса важно проработать все нюансы. Поэтому я пошла в «Школу предпринимательства». Здесь я смогла детально проработать свою идею, определить дальнейшие шаги для ее реализации, а также получила подробную информацию о возможных мерах поддержки бизнеса», - поделилась участница программы Дарья Михалёва.По завершении обучения все участники получили сертификаты, которые можно использовать при подаче заявки на грант для социальных предприятий и молодых предпринимателей.