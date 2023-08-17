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В Саратове и Энгельсе за несколько лет восстановили дороги к 15 библиотекам

Новости
Ещё к пяти библиотекам магистрали отремонтируют в этом году. Работы финансируются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.
В Саратове и Энгельсе за несколько лет восстановили дороги к 15 библиотекам




Так, в Энгельсе были отремонтированы улицы Колотилова протяженностью 2,5 км и Космонавтов – 830 метров. Эти дороги ведут к библиотекам №5 и №17, соответственно.

В Саратове в этом году планируется ремонт улиц Проспект 50 Лет Октября: менее чем в ста метрах от неё расположена библиотека №8 и ещё одна городская магистраль, ранее переданная на баланс области, будет приведена в нормативное состояние – ул. Беговая. Она ведет к библиотеке №35.

Кроме того, по нацпроекту будут отремонтированы транзитные маршруты в городе Вольске и в районном поселке Новые Бурасы. Они проходят через населенные пункты и по ним также можно попасть в библиотеки.

Например, библиотека №6 находится в ста метрах от улицы Комсомольская – входит в транзитный маршрут в Вольске.

«Я житель микрорайона Привольский и это близлежащая к нам библиотека. Сюда мы ходили с дочерью, пока она училась в школе. А сейчас у меня подрастает внук, с которым мы тоже планируем посещать эту библиотеку. Мало того, я начинающий водитель и для нас очень важно, что у нас теперь по городу будет гладкая и ровная дорога», - рассказала специалистам министерства транспорта жительница г. Вольска Елена Шитикова.

Ещё одна библиотека в Вольске расположена вдоль улицы Цементников. Эта улица также входит в транзитный маршрут и будет отремонтирована.

«Мы уже работаем не по старинке, как привыкли думать. Мы стараемся, чтобы имидж библиотек Вольска был высоким, используем различного рода интерактивные мероприятия. Фишка этой библиотеки (№2 по улице Цементников) – наличие литературного центра имени Федора Панферова – нашего земляка. Здесь у нас собирается творческий актив города, те люди, которые пишут лирику, короткие рассказы - это дипломанты областных конкурсов, представители не только Вольска, но и Шихан и поселка Сенной. Кто-то добирается на общественном транспорте, кто-то на личном автомобиле. И, конечно, здорово, что в ближайшее время будет возможность ехать по комфортной и качественной дороге», - рассказала Регина Юдина, директор муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Вольского района