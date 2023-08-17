В Татищевском районе благоустроили 3 сквера и 2 дворовые территории

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Полностью завершились работы по благоустройству двух дворовых территорий по улице Школьная, а также трех скверов: сквер «Центральный» (II этап), сквер «У танка» (III этап), сквер «Новый». Ход исполнения нацпроекта в регионе находится на контроле губернатора региона Романа Бусаргина.Отметим, в 2022 году в процессе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», преобразились 3 общественные и 2 дворовые территории посёлка городского типа.«Такие программы, как «Формирование комфортной городской среды» помогают ускорить качественные преобразования, способствуют улучшению условий для жизни и отдыха граждан, делая окружающую их среду одновременно и безопасной, и красивой. Значимым является и то, что мы посредством ежегодного онлайн-голосования и общественных обсуждений в рамках данного программы решаем все актуальные проблемы сообща, вместе с жителями», – отметил замминистра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев.