17 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
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В Татищевском районе благоустроили 3 сквера и 2 дворовые территории
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В Татищевском районе благоустроили 3 сквера и 2 дворовые территории

Новости
В текущем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в посёлке городского типа Татищево предусмотрено 10 млн руб.

В Татищевском районе благоустроили 3 сквера и 2 дворовые территории



Полностью завершились работы по благоустройству двух дворовых территорий по улице Школьная, а также трех скверов: сквер «Центральный» (II этап), сквер «У танка» (III этап), сквер «Новый». Ход исполнения нацпроекта в регионе находится на контроле губернатора региона Романа Бусаргина.

Отметим, в 2022 году в процессе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», преобразились 3 общественные и 2 дворовые территории посёлка городского типа.

«Такие программы, как «Формирование комфортной городской среды» помогают ускорить качественные преобразования, способствуют улучшению условий для жизни и отдыха граждан, делая окружающую их среду одновременно и безопасной, и красивой. Значимым является и то, что мы посредством ежегодного онлайн-голосования и общественных обсуждений в рамках данного программы решаем все актуальные проблемы сообща, вместе с жителями», – отметил замминистра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев.