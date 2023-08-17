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В регионе ожидается рост числа инвестпроектов на 20%

Новости
Министр инвестиционной политики Александр Марченко в интервью иформагентству ТАСС рассказал, что в Саратовской области планируется увеличение числа инвестпроектов по итогам 2023 года как минимум до 185, что составляет 20%.

В регионе ожидается рост числа инвестпроектов на 20%



«Анализ показывает, что в 2023 году мы должны собрать около 208-210 млрд рублей по объему инвестиций. По инвестпроектам ставим не меньше 30 новых, чтобы по итогам года у нас вышло как минимум 185 проектов. При этом в регионе должно появиться около 2,5 тыс. рабочих мест», - сказал министр.

Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 207,7 млрд рублей, что на 2,4%, больше показателей 2021 года. Положительную динамику планируется сохранить и по итогам 2023 года.

Созданию благоприятной среды для бизнеса в Саратовской области способствует внедрение регионального инвестиционного стандарта. Он призван стандартизировать работу с инвесторами, сделав ее максимально простой и оперативной. Например, в рамках стандарта создана инвестиционная декларация, которая гарантирует инвесторам, что выгодные условия их работы не будут в будущем нарушаться.

Среди проблем, тормозящих реализацию проектов, министр назвал сроки подключения к газу, свету, воде, водоотведению.

«Поэтому мы продолжим работать с инфраструктурными организациями для сокращения сроков подключения к сетям», - добавил Марченко.

Привлекать новые проекты помогает сотрудничество с федеральными институтами развития, например, с Агентством стратегических инициатив и Корпорацией «Туризм.РФ».

Наиболее востребованными мерами поддержки региона среди предпринимателей в первом полугодии 2023, как отметил министр, стали получение земельного участка в аренду без проведения торгов и льгота по налогу на имущество при заключении инвестиционного договора.