В регионе ожидается рост числа инвестпроектов на 20%

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«Анализ показывает, что в 2023 году мы должны собрать около 208-210 млрд рублей по объему инвестиций. По инвестпроектам ставим не меньше 30 новых, чтобы по итогам года у нас вышло как минимум 185 проектов. При этом в регионе должно появиться около 2,5 тыс. рабочих мест», - сказал министр.Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 207,7 млрд рублей, что на 2,4%, больше показателей 2021 года. Положительную динамику планируется сохранить и по итогам 2023 года.Созданию благоприятной среды для бизнеса в Саратовской области способствует внедрение регионального инвестиционного стандарта. Он призван стандартизировать работу с инвесторами, сделав ее максимально простой и оперативной. Например, в рамках стандарта создана инвестиционная декларация, которая гарантирует инвесторам, что выгодные условия их работы не будут в будущем нарушаться.Среди проблем, тормозящих реализацию проектов, министр назвал сроки подключения к газу, свету, воде, водоотведению.«Поэтому мы продолжим работать с инфраструктурными организациями для сокращения сроков подключения к сетям», - добавил Марченко.Привлекать новые проекты помогает сотрудничество с федеральными институтами развития, например, с Агентством стратегических инициатив и Корпорацией «Туризм.РФ».Наиболее востребованными мерами поддержки региона среди предпринимателей в первом полугодии 2023, как отметил министр, стали получение земельного участка в аренду без проведения торгов и льгота по налогу на имущество при заключении инвестиционного договора.