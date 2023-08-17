На «Армии-2023» показали «УТИЛИЗАТОР» из Саратова
На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представлен БК «УТИЛИЗАТОР» из Саратовской области. Этот перспективный беспилотный комплект - инициативная разработка одного из предприятий региона.
Комплекс представляет собой мобильную пусковую платформу, удаленный радионевидимый пункт управления и набор разноплановых беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: разведчик «Циклоп», бомбардировщик «Почтальон», самолёт-камикадзе.
БК «УТИЛИЗАТОР» в качестве ударных компонентов может применять мины 82 и 120 мм, все типы выстрелов для РПГ-7.
Как сообщили представители предприятия-изготовителя, при проектировании комплекса учтена необходимость получения минимально возможной цены и максимальной локализации производства компонентов в России.
Комплекс представляет собой мобильную пусковую платформу, удаленный радионевидимый пункт управления и набор разноплановых беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: разведчик «Циклоп», бомбардировщик «Почтальон», самолёт-камикадзе.
БК «УТИЛИЗАТОР» в качестве ударных компонентов может применять мины 82 и 120 мм, все типы выстрелов для РПГ-7.
Как сообщили представители предприятия-изготовителя, при проектировании комплекса учтена необходимость получения минимально возможной цены и максимальной локализации производства компонентов в России.