На «Армии-2023» показали «УТИЛИЗАТОР» из Саратова

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Комплекс представляет собой мобильную пусковую платформу, удаленный радионевидимый пункт управления и набор разноплановых беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: разведчик «Циклоп», бомбардировщик «Почтальон», самолёт-камикадзе.БК «УТИЛИЗАТОР» в качестве ударных компонентов может применять мины 82 и 120 мм, все типы выстрелов для РПГ-7.Как сообщили представители предприятия-изготовителя, при проектировании комплекса учтена необходимость получения минимально возможной цены и максимальной локализации производства компонентов в России.