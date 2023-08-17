17 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 17 августа
В Саратове и Энгельсе за несколько лет восстановили дороги к 15 библиотекам
17:02 | 17 августа
В Татищевском районе благоустроили 3 сквера и 2 дворовые территории
16:45 | 17 августа
Саратовскую область отметили на Всероссийском форуме среднего профессионального образования
16:30 | 17 августа
Саратовская область вошла в топ-3 по количеству заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования»
16:00 | 17 августа
В регионе ожидается рост числа инвестпроектов на 20%
15:02 | 17 августа
На «Армии-2023» показали «УТИЛИЗАТОР» из Саратова
14:00 | 17 августа
21 августа стартует Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето»
13:30 | 17 августа
Многодетные родители предпочитают тратить региональный материнский капитал на образование детей
13:03 | 17 августа
Школа села Белогорное обновилась к новому учебному году сразу по двум программам
12:30 | 17 августа
Саратовские бизнесмены успешно завершили обучение в «Школе предпринимательства»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На «Армии-2023» показали «УТИЛИЗАТОР» из Саратова

Новости
На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представлен БК «УТИЛИЗАТОР» из Саратовской области. Этот перспективный беспилотный комплект - инициативная разработка одного из предприятий региона.
На «Армии-2023» показали «УТИЛИЗАТОР» из Саратова



Комплекс представляет собой мобильную пусковую платформу, удаленный радионевидимый пункт управления и набор разноплановых беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: разведчик «Циклоп», бомбардировщик «Почтальон», самолёт-камикадзе.

БК «УТИЛИЗАТОР» в качестве ударных компонентов может применять мины 82 и 120 мм, все типы выстрелов для РПГ-7.

Как сообщили представители предприятия-изготовителя, при проектировании комплекса учтена необходимость получения минимально возможной цены и максимальной локализации производства компонентов в России.