21 августа стартует Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето»

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Посещение культурных мероприятий всегда с пользой отражается на развитии юного человека: расширяет его кругозор, вдохновляет, учит удивляться, воображать и мечтать. А искусство фотографии напрямую стимулирует творчество, является очень полезным и интересным занятием для детей, помогает выявить их скрытые таланты.Всем школьникам нашей страны предлагается рассказать о культурных мероприятиях, в которых они участвовали этим летом, посредством искусства фотографии.Для этого необходимо опубликовать собственную фотографию, которую участник акции сделал в течение лета (в театре, музее, на выставке, концерте, в детском оздоровительном или пришкольном лагере и др.) в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице или странице учреждения культуры/образования. Также необходимо кратко рассказать о своих впечатлениях от мероприятия в тексте поста, указав свой регион, фамилию, имя и хештег #фотолетокдЭкспертная комиссия, состоящая из известных российских мастеров фотографии, выберет 30 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».