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21 августа стартует Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето»

Новости
С 21 по 25 августа 2023 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето».
21 августа стартует Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето»




Посещение культурных мероприятий всегда с пользой отражается на развитии юного человека: расширяет его кругозор, вдохновляет, учит удивляться, воображать и мечтать. А искусство фотографии напрямую стимулирует творчество, является очень полезным и интересным занятием для детей, помогает выявить их скрытые таланты.

Всем школьникам нашей страны предлагается рассказать о культурных мероприятиях, в которых они участвовали этим летом, посредством искусства фотографии.

Для этого необходимо опубликовать собственную фотографию, которую участник акции сделал в течение лета (в театре, музее, на выставке, концерте, в детском оздоровительном или пришкольном лагере и др.) в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице или странице учреждения культуры/образования. Также необходимо кратко рассказать о своих впечатлениях от мероприятия в тексте поста, указав свой регион, фамилию, имя и хештег #фотолетокд

Экспертная комиссия, состоящая из известных российских мастеров фотографии, выберет 30 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».