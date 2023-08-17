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Школа села Белогорное обновилась к новому учебному году сразу по двум программам

Новости
К 1 сентября 2023/2024 учебного года благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Образование» в 11 сельских школах Саратовской области модернизируются спортивные залы.

Школа села Белогорное обновилась к новому учебному году сразу по двум программам

Средняя общеобразовательная школа села Белогорное Вольского района стала объектом, где удалось комплексно подойти к ремонту. В учреждении был необходим ремонт спортзала и пищеблока, который удалось осуществить благодаря федеральному и региональному проектам одновременно.

Школа является интернатом, поэтому спортивный зал задействуется как в учебное, так и во внеурочное время. Здесь проводятся занятия различных секций: по волейболу, баскетболу, футболу.

«В спортивных секциях у нас занимаются более 80 процентов детей, которые теперь будут рады такому светлому и современному залу. Новое напольное покрытие, спортивное оборудование, раздевалки, душевые – все это удалось сделать по федеральной программе», - отметила заместитель директора по воспитательной работе Наталья Мухина.

В прошлом году в школе сделали ремонт столовой, но ремонт пищевого блока не производился в учреждении с момента постройки. В последнее время износ пищеблока стал проблемным вопросом, так как повара готовят для ребят практически круглосуточно. Решить проблему удалось с помощью региональной программы ремонта 100 школ, которая реализуется под контролем губернатора области Романа Бусаргина. В учреждении отремонтировали холодный, горячий цеха, произвели внутреннюю отделку, положили кафель, установили новые вентиляцию, освещение, двери, обновили потолки. Для удобства персонала обустроили специальную комнату, установили душевые.

Шеф-повар школы села Белогорное Татьяна Носкова поделилась впечатлениями:

«Работать на такой кухне – одно удовольствие. До ремонта здесь было плохое освещение, осыпалась краска со стен в раздевалке, не закрывались двери, и плохо работала вентиляция. Теперь будем стараться готовить еще более вкусную и качественную еду для наших детей».

Напомним, региональная программа по ремонту 100 школ рассчитана на 5 лет. До 2026 года за счет областного бюджета отремонтируют 500 школ нашего региона.