Школа села Белогорное обновилась к новому учебному году сразу по двум программам

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Средняя общеобразовательная школа села Белогорное Вольского района стала объектом, где удалось комплексно подойти к ремонту. В учреждении был необходим ремонт спортзала и пищеблока, который удалось осуществить благодаря федеральному и региональному проектам одновременно.Школа является интернатом, поэтому спортивный зал задействуется как в учебное, так и во внеурочное время. Здесь проводятся занятия различных секций: по волейболу, баскетболу, футболу.«В спортивных секциях у нас занимаются более 80 процентов детей, которые теперь будут рады такому светлому и современному залу. Новое напольное покрытие, спортивное оборудование, раздевалки, душевые – все это удалось сделать по федеральной программе», - отметила заместитель директора по воспитательной работе Наталья Мухина.В прошлом году в школе сделали ремонт столовой, но ремонт пищевого блока не производился в учреждении с момента постройки. В последнее время износ пищеблока стал проблемным вопросом, так как повара готовят для ребят практически круглосуточно. Решить проблему удалось с помощью региональной программы ремонта 100 школ, которая реализуется под контролем губернатора области Романа Бусаргина. В учреждении отремонтировали холодный, горячий цеха, произвели внутреннюю отделку, положили кафель, установили новые вентиляцию, освещение, двери, обновили потолки. Для удобства персонала обустроили специальную комнату, установили душевые.Шеф-повар школы села Белогорное Татьяна Носкова поделилась впечатлениями:«Работать на такой кухне – одно удовольствие. До ремонта здесь было плохое освещение, осыпалась краска со стен в раздевалке, не закрывались двери, и плохо работала вентиляция. Теперь будем стараться готовить еще более вкусную и качественную еду для наших детей».Напомним, региональная программа по ремонту 100 школ рассчитана на 5 лет. До 2026 года за счет областного бюджета отремонтируют 500 школ нашего региона.