Российское общество «Знание» открывает регистрацию на Всероссийскую просветительскую акцию «Поделись своим Знанием»

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Еще одним важным нововведением акции станет расширенная образовательная и организационная поддержка участников – лекторов и площадок. Регистрация уже доступна на сайте просветительской организации https://znanierussia.ru/events/vserossijskaya-prosvetitelskaya-akciya-podelis-svoim-znaniem-23842#map.«Предстоящая акция станет уже четвертой. На этот раз в школах, вузах и других образовательных учреждениях по всей России состоится около 20 тысяч просветительских уроков, мастер-классов, встреч с учеными, общественными деятелями, предпринимателями и другими экспертами из разных отраслей», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.Начало акции положит просветительский марафон «Поделись своим знанием». 1 сентября российские государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены и артисты проведут 8 открытых тематических уроков в средних школах, университетах, академиях искусств, музеях, а также на других знаковых площадках страны. Уроки будут проходить в течение всего дня и транслироваться в прямом эфире на сайте Общества «Знание», а также в сообществе «Знания» во ВКонтакте. Трансляция охватит все регионы РФ – от Владивостока до Калининграда.Кроме того, в числе нововведений - расширенная поддержка участников. Каждый лектор или площадка, зарегистрированные в акции, получат список полезных ссылок на обучающие материалы Российского общества «Знание». Лекторы и площадки, которые успешно проведут мероприятия в рамках акции, смогут пройти курс «Командная эффективность» на онлайн-платформе Знание.Академия, направленный на развитие навыков работы в коллективе и построение высокоэффективных команд, знакомство с принципами наставничества и основами конфликтологии.Чтобы выступить лектором или предоставить площадку для просветительской акции «Поделись своим Знанием», нужно до 30 сентября зарегистрироваться на сайте Общества «Знание». На этот раз специально для акции разработан электронный личный кабинет, где образовательные учреждения могут самостоятельно выбирать и приглашать лекторов, согласовав с ними тему, дату и время выступления.Круг тем для обсуждения со школьниками и студентами очень широк: здоровье и спорт, добровольчество и благотворительность, карьера и развитие гибких навыков, культура и искусство, научный прогресс, экология, современные технологии, медиа и маркетинг, история и патриотизм. Ребята смогут получить от лекторов и новые знания, и честные ответы на свои вопросы о будущем и перспективах развития России.