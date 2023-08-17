Документооборот госзаказов при строительстве объектов станет полностью цифровым

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Напомним, в октябре 2022 года наш регион присоединился к пилотному проекту «Цифровая вертикаль строительной отрасли». Данный пилотный проект предусматривает полный переход документации при строительстве объектов с бумажного в электронный вид.Проект позволит перейти к единому стандарту в области цифровизации строительной области.«Для внедрения проекта ФАУ «Роскапстрой» была разработана система ИСУП, которая с помощью технических решений интегрируется с ГИСОГД области и ГИСОГД РФ. Это ключевая система для передачи, хранения и аналитики данных, которые будут поступать от всех участников строительства. С ее помощью Минстрой РФ нацелен сделать строительство ОКС более прозрачным и прогнозируемым, контролировать расходы и оптимизировать ресурсы при проведении работ по строительству и реконструкции», - отмечает глава минстроя региона Сергей Соколов.