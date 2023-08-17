17 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
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Документооборот госзаказов при строительстве объектов станет полностью цифровым
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09:00 | 17 августа
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Документооборот госзаказов при строительстве объектов станет полностью цифровым

Новости
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации обновлены данные графической информации "Светофор". В соответствии с новыми данными в рейтинге подключения к информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства ( ИСУП), наш регион стал одним из 14 субъектов РФ, выполнивших в полном объеме все плановые мероприятия.


Напомним, в октябре 2022 года наш регион присоединился к пилотному проекту «Цифровая вертикаль строительной отрасли». Данный пилотный проект предусматривает полный переход документации при строительстве объектов с бумажного в электронный вид.Проект позволит перейти к единому стандарту в области цифровизации строительной области.

«Для внедрения проекта ФАУ «Роскапстрой» была разработана система ИСУП, которая с помощью технических решений интегрируется с ГИСОГД области и ГИСОГД РФ. Это ключевая система для передачи, хранения и аналитики данных, которые будут поступать от всех участников строительства. С ее помощью Минстрой РФ нацелен сделать строительство ОКС более прозрачным и прогнозируемым, контролировать расходы и оптимизировать ресурсы при проведении работ по строительству и реконструкции», - отмечает глава минстроя региона Сергей Соколов.