Документооборот госзаказов при строительстве объектов станет полностью цифровым
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации обновлены данные графической информации "Светофор". В соответствии с новыми данными в рейтинге подключения к информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства ( ИСУП), наш регион стал одним из 14 субъектов РФ, выполнивших в полном объеме все плановые мероприятия.
Напомним, в октябре 2022 года наш регион присоединился к пилотному проекту «Цифровая вертикаль строительной отрасли». Данный пилотный проект предусматривает полный переход документации при строительстве объектов с бумажного в электронный вид.Проект позволит перейти к единому стандарту в области цифровизации строительной области.
«Для внедрения проекта ФАУ «Роскапстрой» была разработана система ИСУП, которая с помощью технических решений интегрируется с ГИСОГД области и ГИСОГД РФ. Это ключевая система для передачи, хранения и аналитики данных, которые будут поступать от всех участников строительства. С ее помощью Минстрой РФ нацелен сделать строительство ОКС более прозрачным и прогнозируемым, контролировать расходы и оптимизировать ресурсы при проведении работ по строительству и реконструкции», - отмечает глава минстроя региона Сергей Соколов.
Напомним, в октябре 2022 года наш регион присоединился к пилотному проекту «Цифровая вертикаль строительной отрасли». Данный пилотный проект предусматривает полный переход документации при строительстве объектов с бумажного в электронный вид.Проект позволит перейти к единому стандарту в области цифровизации строительной области.
«Для внедрения проекта ФАУ «Роскапстрой» была разработана система ИСУП, которая с помощью технических решений интегрируется с ГИСОГД области и ГИСОГД РФ. Это ключевая система для передачи, хранения и аналитики данных, которые будут поступать от всех участников строительства. С ее помощью Минстрой РФ нацелен сделать строительство ОКС более прозрачным и прогнозируемым, контролировать расходы и оптимизировать ресурсы при проведении работ по строительству и реконструкции», - отмечает глава минстроя региона Сергей Соколов.