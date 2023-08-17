Названы сроки старта серийного производства роботов для реанимации в Саратове

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«КардиоРобот» способен в 15 раз дольше человека проводить непрямой массаж сердца. Это повышает шансы пациентов в критическом состоянии на выживание и позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал. Робота можно использовать в отделениях реанимации и интенсивной терапии, автомобилях скорой медицинской помощи и трансплантационных отделениях.Благодаря датчикам жизнедеятельности пациента аппарат регулирует давление и глубину компрессии.Серийное производство приборов НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику») планирует начать в 2025 году.