Названы сроки старта серийного производства роботов для реанимации в Саратове
Порядка 2000 заявок поступило саратовскому НПП «Алмаз» на первую российскую модель робота для реанимации. Действующий прототип демонстрируется сегодня на международном форуме «Армия-2023».
«КардиоРобот» способен в 15 раз дольше человека проводить непрямой массаж сердца. Это повышает шансы пациентов в критическом состоянии на выживание и позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал. Робота можно использовать в отделениях реанимации и интенсивной терапии, автомобилях скорой медицинской помощи и трансплантационных отделениях.
Благодаря датчикам жизнедеятельности пациента аппарат регулирует давление и глубину компрессии.
Серийное производство приборов НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику») планирует начать в 2025 году.
«КардиоРобот» способен в 15 раз дольше человека проводить непрямой массаж сердца. Это повышает шансы пациентов в критическом состоянии на выживание и позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал. Робота можно использовать в отделениях реанимации и интенсивной терапии, автомобилях скорой медицинской помощи и трансплантационных отделениях.
Благодаря датчикам жизнедеятельности пациента аппарат регулирует давление и глубину компрессии.
Серийное производство приборов НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику») планирует начать в 2025 году.