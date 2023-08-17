17 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
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14:00 | 17 августа
21 августа стартует Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето»
13:30 | 17 августа
Многодетные родители предпочитают тратить региональный материнский капитал на образование детей
13:03 | 17 августа
Школа села Белогорное обновилась к новому учебному году сразу по двум программам
12:30 | 17 августа
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12:02 | 17 августа
Российское общество «Знание» открывает регистрацию на Всероссийскую просветительскую акцию «Поделись своим Знанием»
11:02 | 17 августа
Документооборот госзаказов при строительстве объектов станет полностью цифровым
10:00 | 17 августа
Названы сроки старта серийного производства роботов для реанимации в Саратове
09:00 | 17 августа
100 лет минспорта: саратовцев приглашают на забег
06:54 | 17 августа
В Орловской области подвели итоги программы обучения для юных наездников
20:23 | 16 августа
В Москве аномально подскочил спрос на новостройки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Названы сроки старта серийного производства роботов для реанимации в Саратове

Новости
Порядка 2000 заявок поступило саратовскому НПП «Алмаз» на первую российскую модель робота для реанимации. Действующий прототип демонстрируется сегодня на международном форуме «Армия-2023».
Названы сроки старта серийного производства роботов для реанимации в Саратове




«КардиоРобот» способен в 15 раз дольше человека проводить непрямой массаж сердца. Это повышает шансы пациентов в критическом состоянии на выживание и позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал. Робота можно использовать в отделениях реанимации и интенсивной терапии, автомобилях скорой медицинской помощи и трансплантационных отделениях.

Благодаря датчикам жизнедеятельности пациента аппарат регулирует давление и глубину компрессии.

Серийное производство приборов НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику») планирует начать в 2025 году.