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100 лет минспорта: саратовцев приглашают на забег

Новости
В предстоящую субботу, 19 августа, в Саратове состоится легкоатлетический пробег, посвященный 100-летию образования государственного органа в сфере физической культуры и спорта.

100 лет минспорта: саратовцев приглашают на забег



Сбор участников состоится у Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Старт запланирован на 11:00 от пересечения улиц Волжская и Радищева.

Перед стартом бегуны примут участие во флешмобе и поздравят с вековым юбилеем государственного органа в сфере физической культуры и спорта, выстроившись в форме числа 100.

Маршрут будет проходить по улице Волжской до пересечения с улицей Октябрьской, затем до Набережной Космонавтов, откуда атлеты направятся к памятнику Ю.А. Гагарину, от памятника участники двинутся к Ротонде и уже от Ротонды вернутся к памятнику Ю.А. Гагарину.

Основная цель пробега - привлечение жителей и гостей города к здоровому образу жизни, регулярным занятиям спортом и физической культурой.

Приглашаем СМИ принять участие в освещении мероприятия. Просим сообщить ФИО корреспондента в пресс-службу министерства молодёжной политики и спорта по телефону +7(8452)-27-25-59 не позднее 15.00 18.08.2023 г.