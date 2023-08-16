Социальные законопроекты вынесены на заседание регионального парламента

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На рассмотрение депутатов регионального парламента был вынесен законопроект, касающийся расширения мер поддержки жителей региона, страдающих целиакией. В случае принятия законопроекта ежемесячную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей будут получать не только дети, но и совершеннолетние жители региона с этим заболеванием.Также на рассмотрение вынесен законопроект, касающийся передачи органами местного самоуправления в учреждения социальной защиты населения полномочий по назначению и выплате субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.Основными получателями данной субсидии являются социально незащищённые граждане - пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, получающие и другие меры социальной поддержки. Как отметил в своем выступлении министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, передача полномочий позволит оказывать услуги жителям по принципу «одного окна».Кроме того, в соответствие с федеральным законодательством приводится оказание мер поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и частичного возмещения расходов, связанных с газификацией жилого дома, жителям региона, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», которые с этого года приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны.Данные законопроекты будут рассмотрены на ближайшем заседании регионального парламента.