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Социальные законопроекты вынесены на заседание регионального парламента

Новости
Сегодня на заседании комитетов Саратовской областной Думы рассмотрели ряд законопроектов, касающихся мер социальной поддержки.



На рассмотрение депутатов регионального парламента был вынесен законопроект, касающийся расширения мер поддержки жителей региона, страдающих целиакией. В случае принятия законопроекта ежемесячную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей будут получать не только дети, но и совершеннолетние жители региона с этим заболеванием.

Также на рассмотрение вынесен законопроект, касающийся передачи органами местного самоуправления в учреждения социальной защиты населения полномочий по назначению и выплате субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Основными получателями данной субсидии являются социально незащищённые граждане - пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, получающие и другие меры социальной поддержки. Как отметил в своем выступлении министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, передача полномочий позволит оказывать услуги жителям по принципу «одного окна».

Кроме того, в соответствие с федеральным законодательством приводится оказание мер поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и частичного возмещения расходов, связанных с газификацией жилого дома, жителям региона, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», которые с этого года приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны.

Данные законопроекты будут рассмотрены на ближайшем заседании регионального парламента.