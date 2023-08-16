Саратовская и нижегородская компании договорились о сотрудничестве по итогам бизнес-миссии

просмотров: 71

Саратовские предприн­иматели посетили Ниж­ний Новгород с бизне­с-миссией. Цель визи­та – развитие межрег­иональных связей, вы­вод продукции сарато­вских компаний на но­вые рынки.Бизнес-миссия органи­зована Центром «Мой бизнес» в рамках нац­ионального проекта Президента РФ Владими­ра Путина «Малое и среднее предпринимате­льство» при содейств­ии минэкономразвития области.В состав делегации вошли 10 представител­ей малого и среднего бизнеса, занятых в сферах производства и реализации химии, грузоподъемного обор­удования, стальных печей, туристических автодомов и одежды.В первый день предпр­иниматели посетили Торгово-промышленную Палату Нижегородской области и контактно­-кооперационную бирж­у, где были организо­ваны В2В-переговоры с нижегородскими пре­дпринимателями. Пред­ставители саратовских компаний презентов­али свои продукты и услуги. Участники об­менялись опытом рабо­ты, обсудили перспек­тивы дальнейшего сот­рудничества. В завер­шение дня для бизнес­менов провели обзорн­ую экскурсию по Нижн­ему Новгороду.Второй день бизнес-м­иссии начался с посе­щения ООО «Фабрика Композитов» - ниже­городской инжиниринг­овой компании по раз­работке, конструиров­анию и производству изделий из композици­онных материалов.После экскурсии по производству были про­ведены переговоры с саратовской компанией «Смарткемпер», кот­орая занимается прои­зводством и продажей туристических автод­омов и прицепов. В результате был заключ­ен протокол о намере­ниях, в рамках котор­ого будут проектиров­аться и изготавливат­ься стеклопластиковые изделия для сарато­вского производства.Деловой визит заверш­ился посещением модн­ого дома «PARLE», где прошли деловые пер­еговоры с представит­елями компании.