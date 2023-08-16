Саратовские школьники придумали решение проблемы с электричеством на Дальнем Востоке

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Вчера в Инженерном лицее прошла встреча команды саратовских школьников «Атом» с представителями Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), а также завода СЭЗ имени Серго Орджоникидзе.Совсем недавно ребята вернулись с международных соревнований «Лига решений», где завоевали третье место, благодаря своему проекту. Школьники придумали, как решить проблему нехватки электричества на Камчатке. За основу команда взяла разработку магнитно-гидродинамического генератора. Также юные изобретатели продемонстрировали роботов, которых представляли на Лиге.Руководство ВОИР и представители завода СЭЗ имени Серго Орджоникидзе по достоинству оценили проект, пригласили ребят вступить в региональное отделение ВОИР, а также предложили разрабатывать решения для родного региона совместно с саратовскими ведущими предприятиями.