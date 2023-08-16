В Энгельсе идёт строительство газовых сетей к участкам для многодетных семей

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Общая протяжённость газопроводов составит 3,3 км. Установят пункт редуцирования газа. Строительство объектов создаст условия для газификации 132 земельных участков, выделенных многодетным семьям. Завершить работы планируется в этом году.- В настоящее время в СНТ «Факел» идет активное строительство домов. Газификация домовладений позволит выполнять внутренние отделочные работы в любое время года, что будет способствовать скорейшему вводу жилья в эксплуатацию, — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» Вячеслав Башунов.Специалисты министерства промышленности и энергетики области готовы ответить на вопросы, связанные с газификацией. Направить обращение можно онлайн через платформу «Госуслуги. Решаем вместе»: виджеты на сайте минпромэнерго и страничке ВКонтакте (https://vk.com/minprom64).Кроме того, задать вопрос можно в социальных сетях минпромэнерго – его зафиксирует система мониторинга «Инцидент Менеджмент» и направит для ответа. С начала года специалисты минпромэнерго дали ответы на 50 таких сообщений.Министерство промышленности и энергетики области, ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»