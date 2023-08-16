Саратовская область - среди лучших в реализации Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры»

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Саратовская область была отмечена Почетной грамотой Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» за достижение лидерских позиций в проекте «Урок цифры», личное участие и поддержку проекта.В текущем году для школьников Саратовской области было организовано и проведено четыре «Урока цифры» на темы «Технологии, предсказывающие погоду», «Анализ в бизнесе и программной разработке», «Квантовые технологии», «Угрозы в смартфонах». В период 2022-2023 учебного года участие в проекте приняли 307869 учеников из 29 муниципальных районов области.С материалами занятий можно в любое время ознакомиться на сайте проекта https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/, а также использовать их в образовательном процессе.«В этом году Урок цифры празднует свой пятилетний юбилей. Этот проект показал свою эффективность с самого начала реализации, тысячи школьников по Саратовской области ежегодно участвуют в проводимых нами совместно с министерством образования области онлайн-уроках по цифровой грамотности. Мы стараемся достаточно разнообразно их строить, затрагивать актуальные темы, уделяя особое внимание информационной безопасности в сети. В уроках цифры с большим удовольствием участвуют представители наших местных саратовских ИТ-компаний, поэтому мероприятие носит и профориентационный характер.В рамках реализации проекта в регионе 23 августа запланировано проведение Дня цифры в летней школе для одаренных детей «Созвездие», - отметил министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.Просветительский проект реализуется в поддержку проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» Президента РФ Владимира Путина. Напомним, «Урок цифры» запущен в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика» в целях формирования компетенций цифровой экономики у школьников, а также их ранней профориентации в сфере информационных технологий.