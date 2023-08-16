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Автоподъезд к Новым Бурасам от федеральной трассы на Балтай готов на 65 процентов

Новости
Сегодня в Новобурасском районе ремонт ведется на трех объектах. Он должен был начаться в 2024 году, но за счет допфинансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Президента РФ Владимира Путина, к работам подрядчик приступил уже в этом году.
Автоподъезд к Новым Бурасам от федеральной трассы на Балтай готов на 65 процентов



На объектах побывали специалисты областного министерства транспорта, где встретились с представителями местного общественного совета. Помимо автоподъезда к районному поселку, дорожники восстанавливают «Обход Новые Бурасы» протяженностью 4 км и транзитный маршрут в самом поселке, ранее переданный на областной уровень. Он составляет 2,5 км и проходит по улицам Кооперативная, Баумана и Почтовая

Общественники рассказали, чем для местных жителей важен этот маршрут. Эти улицы ведут к поликлинике, библиотеке, отделению почты, учреждению дополнительного образования и ряду других социально значимых организаций. Сейчас здесь выполняются работы по устройству выравнивающего слоя покрытия. После будет выполнено устройство ещё одного слоя покрытия – верхнего. А на двух других объектах работы ведутся по технологии холодной регенерации с устройством ещё одного слоя – АГБ (асфальтогранулобетона).

Общественники вместе с представителем заказчика работ прошли на один из участков дороги, где ранее велась установка бортового камня. Общественники поинтересовались, будет ли вывезен строительный мусор с прилегающей территории. Им ответили, что работы по установке бортового камня ещё не завершены, по окончании подрядчик уберет с прилегающей территории мусор. На сегодняшний день работы на объекте выполнены на 32 процента

На автоподъезде к Новым Бурасам работы выполнены на 65 процентов. Там уже завершено устройство АГБ-слоя и выравнивающего слоя покрытия. Дорожникам предстоит уложить верхний слой покрытия, обустроить обочины, нанести разметку и установить дорожные знаки.