Алексей Антонов: «Наша страна в целом, и в частности наш регион всегда славились мастерами-ремесленниками»

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Гостей фестиваля будут ждать более 450 мастеров и художников из 26 регионов России, Казахстана и 14 районов Саратовской области на ул. Волжской и проспекте им. Столыпина. Фестиваль планируется провести в гибридном формате — к развлекательным мероприятиям гости смогут присоединиться в том числе онлайн.Основной акцент в этом году организаторы сделают на площадке «Традиция»: здесь пройдут мастер-классы, игры, костюмированные народные гулянья, вечёрки. Для праздника будет построена настоящая русская изба, где можно будет сфотографироваться, рассмотреть предметы крестьянского быта. Будут работать и другие площадки среди которых «Инновация», где можно будет узнать, как упростить изготовление изделий при помощи новых технологий.«Наша страна в целом, и в частности наш регион всегда славились мастерами-ремесленниками. С тех пор, как в нашем городе проходит «Палитра ремёсел», эти традиции обретают новую жизнь, ими интересуется всё больше людей», — отметил руководитель Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов.