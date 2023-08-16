Волонтеры из дома-интерната вяжут нашлемники для российских бойцов

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«Серебряные» волонтеры-активисты из Подлесновского дома-интерната для престарелых и инвалидов подготовили для военнослужащих, участников специальной военной операции очередную посылку. Мастерицы Надежда Лахина и Анастасия Тен связали для военных нашлемники.За короткое время рукодельницы научились изготавливать изделия хорошего качества. За месяц женщины связали 15 нашлемников, оформленных маскировочными деталями.«Сами шлемы на солнце бликуют, что может сделать людей заметными. Нашлемники – важная часть экипировки, которая помогает бойцам оставаться незамеченными. На чехлах, в которые они упакованы, написано «Мама сказала надеть». Пусть эта надпись вызовет улыбку у наших бойцов. И они в очередной раз узнают, что мы заботимся о них и ждем их возвращения», - прокомментировала директор Подлесновского дома-интерната Галина Воеводина.В помощи фронту принимают активное участие и мужчины, проживающие в учреждении. Они изготовили для фронта уже семь маскировочных сетей.Все изделия в ближайшее время будут переданы волонтерам и отправлены бойцам на их места службы.