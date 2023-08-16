Инвестировать в туризм стало проще и выгоднее благодаря мерам поддержки

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Регион продолжает активно развивать туристическую отрасль, упрощая инвесторам реализацию проектов в этой сфере. На Инвестиционном портале Саратовской области создан новый раздел, в котором можно ознакомиться со свободными туристическими площадками и мерами поддержки инвесторов https://investinsaratov.ru/ru/about/tourism/.Подробнее о льготах и преференциях рассказала первый заместитель министра инвестиционной политики области Вера Лазукина:«Законодательством предусмотрено снижение региональной ставки налога на прибыль и налога на имущество.В первом случае налоговая ставка будет снижена с 17% до 13,5% в течение 5 налоговых периодов. Объем капитальных затрат должен составлять не менее 20 млн руб. Проект должен реализовываться на территории утвержденных муниципальных районов области (Александрово-Гайский, Аркадакский, Екатериновский, Ивантеевский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Петровский, Питерский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Советский, Турковский, Федоровский, Хвалынский).Ставка налога на имущество снижается с 2,2% до 0,1% на 5 лет. Это применимо к созданному или приобретенному имуществу, не входившему в состав налогооблагаемого. Объем капитальных затрат – от 50 млн руб.».Как подчеркнула первый замминистра, в обоих случаях требуется заключение инвестиционного договора.Соглашение о защите и поощрении капиталовложений позволит инвестору возместить затраты на инфраструктуру. При этом объем капитальных затрат в проект должен составить не менее 200 млн рублей.«Также действуют пониженные налоговые ставки при создании ИП или ЮЛ и выборе упрощенной системы налогообложения: «Доходы» снижаются с 6% до 2%, «Доходы минус расходы» - с 15% до 7,5%», - добавила Вера Лазукина.Подобрать площадки и получить консультацию можно в Корпорации развития Саратовской области по номеру +7(8452) 79-69-96 или обратившись через сайт агентства https://saratovcorporation.ru.