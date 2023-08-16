В саратовской школе завершилось строительство современного спорткомплекса

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В гимназии №108 Ленинского района Саратова завершилось строительство современного спортивного комплекса с трибунами. Губернатор Роман Бусаргин осмотрел новый спортобъект и пообщался с родителями школьников.Напомним, в мае во время посещения учреждения глава региона заметил, что площадка находится в плохом состоянии, отсутствует инвентарь. Тогда он принял решение помочь с ремонтом.В течение лета было восстановлено футбольное поле, хоккейная коробка, появилось оборудование для сдачи нормативов ГТО, многофункциональная площадка для игры в баскетбол, волейбол и территория для воркаута. Также установлено новое освещение и трибуны на 108 мест. Родители отметили, что проект комплекса был с ними согласован, строительный процесс шел под их контролем.На сегодняшний день в школе учатся почти 1000 детей. На базе гимназии тренируется футбольная команда девочек, которая занимает призовые места не только на городских соревнованиях, но и всероссийских. Также в этом году планируется открыть специализированный спортивный класс с уклоном на футбол и легкую атлетику.«Благодаря совместной работе нам удалось построить современный спортивный комплекс, который будет пользоваться популярностью и у учеников гимназии, и у детей всего микрорайона. Сейчас созданы все необходимые условия для занятия спортом. Объект должен быть постоянно загружен», - резюмировал глава региона.