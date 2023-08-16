Энгельсские аграрии приступили к уборке лука, моркови, раннего картофеля и свеклы

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Крестьянско-фермерские хозяйства Энгельсского района активно входят в массовую уборку средней капусты, кабачков, огурцов, томатов, перца, лука, свеклы и моркови.На 15 августа, сообщил замглавы администрации Энгельсского МР Сергей Егорский, при средней урожайности 250 ц/га убрано 500 га площадей, произведено 13 тыс. тонн овощной продукции, из которых 5 тыс. тонн – в коллективном секторе.Кроме этого, в хозяйствах индивидуального предпринимателя Павла Щеренко, ООО «Вит», ООО «Агрус», ООО «Агрия», ООО «Покровск Агро» и ряде других КФХ приступили к уборке раннего картофеля, урожайность составляет порядка 200 ц/га.«Посевная площадь под картофелем в этом году во всех категориях хозяйств района составила 935 га, из них 600 га – в коллективном секторе. Ожидаемый объем производства – 16,5 тыс. тонн, в том числе 11 тыс. тонн - в коллективном секторе», - уточнил Сергей Егорский.