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Порядка 15 тысяч начинающих предпринимателей воспользовались сервисами на платформе МСП.РФ

Новости
Порядка 15 тысяч начинающих предпринимателей воспользовались сервисами на платформе МСП.РФ


Почти 15 тысяч пользователей Цифровой платформы МСП.РФ из всех регионов России воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей. Всего сервисами «Регистрация бизнеса», «Выбор организационно-правовой формы», «Выбор налогового режима» и «Получение электронной подписи» воспользовались свыше 19 тысяч раз.

Создание и развитие Цифровой платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Запуск собственного бизнеса — важный и непростой процесс. Цифровая платформа МСП.РФ помогает начинающим предпринимателям в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе. Онлайн-сервисы буквально за три минуты позволяют получить рекомендации по корректному выбору налогового режима, а за пять минут — определиться с организационно-правовой формой своего предприятия», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сервисы для начинающих предпринимателей доступны с момента запуска Цифровой платформы МСП.РФ в феврале 2022 года. Они позволяют пользователям быстро получать поддержку по всем вопросам, связанным с регистрацией бизнеса и его дальнейшим ведением.

Наиболее востребованными сервисами Цифровой платформы среди пользователей Саратовской области стали «Региональные меры поддержки» и «Расчет рейтинга бизнеса».

По популярности сервиса «Региональные меры поддержки» Саратовская область занимает 3 место среди субъектов Приволжского федерального округа. Чаще всего пользователи получали консультации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности.

Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. В настоящее время на МСП.РФ доступно более 22 сервисов и свыше 4500 государственных, в первую очередь региональных мер поддержки бизнеса.