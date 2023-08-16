Порядка 15 тысяч начинающих предпринимателей воспользовались сервисами на платформе МСП.РФ

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Почти 15 тысяч пользователей Цифровой платформы МСП.РФ из всех регионов России воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей. Всего сервисами «Регистрация бизнеса», «Выбор организационно-правовой формы», «Выбор налогового режима» и «Получение электронной подписи» воспользовались свыше 19 тысяч раз.Создание и развитие Цифровой платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.«Запуск собственного бизнеса — важный и непростой процесс. Цифровая платформа МСП.РФ помогает начинающим предпринимателям в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе. Онлайн-сервисы буквально за три минуты позволяют получить рекомендации по корректному выбору налогового режима, а за пять минут — определиться с организационно-правовой формой своего предприятия», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Сервисы для начинающих предпринимателей доступны с момента запуска Цифровой платформы МСП.РФ в феврале 2022 года. Они позволяют пользователям быстро получать поддержку по всем вопросам, связанным с регистрацией бизнеса и его дальнейшим ведением.Наиболее востребованными сервисами Цифровой платформы среди пользователей Саратовской области стали «Региональные меры поддержки» и «Расчет рейтинга бизнеса».По популярности сервиса «Региональные меры поддержки» Саратовская область занимает 3 место среди субъектов Приволжского федерального округа. Чаще всего пользователи получали консультации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности.Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. В настоящее время на МСП.РФ доступно более 22 сервисов и свыше 4500 государственных, в первую очередь региональных мер поддержки бизнеса.