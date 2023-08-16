Три дня до окончания голосования за лучшее граффити 2023 года в рамках фестиваля «ФормART»

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В финал окружного фестиваля стрит-арта «ФормART» вышли 14 работ, посвященные Году педагога и наставника в России под единым брендом «Сила знания».На сегодняшний день по количеству голосов от своего региона лидируют Республика Мордовия, Самарская и Кировская области (этот показатель рассчитывается относительно численности населения региона). Наибольшее количество голосов от других регионов получили Оренбургская, Самарская и Саратовская области (учитывается абсолютное количество голосов). Параллельно с народным голосованием проходит также экспертная оценка работ: в каждом регионе члены жюри работают независимо друг от друга и выстраивают свой рейтинг. Таким образом, при оценке работ учитывается как мнение экспертов, так и каждого интересующегося этой тематикой жителя регионов округа и страны.До 17 августа (включительно) каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу по бесплатному номеру 8-800-301-50-23, указав в тоновом режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14.Саратовская область представлена под номером 13. Финалистом конкурса стало граффити «Школа будущего». Автор работы Вохидов Манучехр.Увидеть все работы, познакомиться с процессом создания граффити, а также следить за результатами народного голосования можно на официальном сайте Фестиваля formartpfo.ru.Победители Фестиваля будут объявлены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа в ходе онлайн-трансляции.По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе