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Участники форума «Хопёр» реализуют себя в пяти треках

Новости
С 24 по 28 августа в Саратовской области пройдет XIV Молодежный форум «Хопёр», который объединит 300 активных и ярких молодых людей со всей страны в 8 образовательных направлениях.


Участники форума «Хопёр» реализуют себя в пяти треках



Особенностью форума этого года станет параллельная работа его участников в треках. Они позволят реализовать свои возможности вне направлений форума, а также укрепить свои знания и умения и раскрыть новые способности.

На форуме будут действовать 5 разноформатных треков:

- «Драйверы молодежи» - трек посвящен развитию личностных и профессиональных компетенций специалистов в сфере молодежной политики;

- «Регионы рядом» - трек позволит молодым людям из разных регионов нашей страны обменяться опытом и лучшими практиками в сфере молодежной политики;

- «Сильнее вместе» - мероприятия патриотического трека неразрывно связаны с темами гражданской ответственности, поддержки бойцов СВО и любви к Родине;

- «Делай для себя» - здоровый образ жизни объединит всех участников форума и зарядит бодростью и позитивом;

- «Исполняй мечту» - трек приблизит участников к победе в грантовых конкурсах и позволит претворить свою идею в жизнь.

Напомним, что на площадке форума будет реализован грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты и региональный конкурс среди физических лиц с общим грантовым фондом 7,5 миллионов рублей.

До конца регистрации на молодёжный образовательный форум «Хопёр» остается три дня. Регистрация доступна на платформе АИС «Молодежь России» по ссылке https://grants.myrosmol.ru/events/f94b6b79-7ab1-4f48-99f9-ed648a498f77 до 15.00 (мск) 16 августа.