В сельских населенных пунктах области дорожные работы завершены на 770 объектах

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На сегодняшний день полностью закончены работы на 770 объектах (из 920), что составляет более 80% от запланированных на этот год.О существующей проблеме ремонта именно поселковых дорог рассказали жители Председателю Госдумы Вячеславу Володину, и он предложил передать 10% дорожного фонда на ремонт дорог внутри сел.Второй год подряд сельские поселения получают субсидии на дороги из расчета 3 тысячи рублей на одного жителя. В конце весны дорожная техника пришла на первые объекты.Из областного дорожного фонда на эти работы было выделено 1,4 млрд. руб.Сегодня полностью завершены работы в 14 муниципальных районах области. Это Александрово-Гайский, Балаковский, Балашовский, Вольский, Духовницкий, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Красноармейский, Новоузенский, Озинский, Питерский, Самойловский, Федоровский, Хвалынский, Энгельсский и другие. Во многих районах дорожные работы близки к завершению. По поручению Губернатора региона Романа Бусаргина ремонтные работы в населенных пунктах должны быть закончены к сентябрю.