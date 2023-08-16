16 августа 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 15 августа
Порядка 15 тысяч начинающих предпринимателей воспользовались сервисами на платформе МСП.РФ
17:00 | 15 августа
Три дня до окончания голосования за лучшее граффити 2023 года в рамках фестиваля «ФормART»
15:02 | 15 августа
Участники форума «Хопёр» реализуют себя в пяти треках
14:01 | 15 августа
В сельских населенных пунктах области дорожные работы завершены на 770 объектах
13:02 | 15 августа
В Саратове представители регионов ПФО обсудят реализацию государственной национальной политики
11:02 | 15 августа
Саратовские предприятия участвуют в «Армии-2023»
10:00 | 15 августа
В центрах «Мои Документы» региона можно записать ребенка в детский сад
09:00 | 15 августа
Началась реконструкция исторического здания школы №2 им. В.П. Тихонова
18:00 | 14 августа
Каратисты Ахмед Ахмедов и Анна Щербина завоевали медали II Игр стран СНГ
17:00 | 14 августа
Малиновский дом культуры встретит 50-летний юбилей в обновленном здании
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове представители регионов ПФО обсудят реализацию государственной национальной политики

Новости
С 16 по 18 августа 2023 года в г. Саратове по инициативе Федерального агентства по делам национальностей планируется проведение обучающего семинара «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации» для государственных и муниципальных служащих из 14 субъектов Приволжского федерального округа.





В открытии Форума планируется участие министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной, представителей Федерального агентства по делам национальностей, Ситуационного центра ФАДН России.

Семинар проводится с целью расширения знаний и компетенций специалистов региональных и муниципальных органов власти, работающих в сфере национальной и внутренней политики.

Программа семинара включает в себя лекции, практические (интерактивные) занятия в малых группах, которые проведут ведущие профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, известные ученные и эксперты.

В ходе занятий слушатели познакомятся с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями и исследованиями в сфере межнациональных отношений, с вопросами конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики.

По итогам обучающего семинара его слушателям будут выданы свидетельства государственного образца Московского государственного университета имени Ломоносова М.В.

Торжественное открытие семинара состоится 16 августа в 10.00 в Саратовской государственной юридической академии (ул. Чернышевского, 104).