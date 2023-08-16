В Саратове представители регионов ПФО обсудят реализацию государственной национальной политики

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В открытии Форума планируется участие министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной, представителей Федерального агентства по делам национальностей, Ситуационного центра ФАДН России.Семинар проводится с целью расширения знаний и компетенций специалистов региональных и муниципальных органов власти, работающих в сфере национальной и внутренней политики.Программа семинара включает в себя лекции, практические (интерактивные) занятия в малых группах, которые проведут ведущие профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, известные ученные и эксперты.В ходе занятий слушатели познакомятся с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями и исследованиями в сфере межнациональных отношений, с вопросами конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики.По итогам обучающего семинара его слушателям будут выданы свидетельства государственного образца Московского государственного университета имени Ломоносова М.В.Торжественное открытие семинара состоится 16 августа в 10.00 в Саратовской государственной юридической академии (ул. Чернышевского, 104).