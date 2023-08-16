Саратовские предприятия участвуют в «Армии-2023»

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На международном военно-техническом форуме «Армия», который проходит в Кубинке Московской области, демонстрируются новейшие разработки гражданского и специального назначения.На стенде «Росэлектроники» представлена новейшая разработка НПП «Алмаз» из Саратова - автоматизированное устройство для компрессии грудной клетки при выполнении сердечно-легочной реанимации. «КардиоРобот» призван заменить ручной непрямой массаж сердца в случае его внезапной остановки. Еще одна работа «Алмаза» - взрывозащищенный газоанализатор «Алмаз – Спектр». Он предназначен для контроля концентраций метана, пропана, бутана во взрывоопасных зонах и применяется в нефтегазовой промышленности, на объектах энергетики, водоочистных сооружениях, шахтных и тоннельных объектах.Навигационные радиолокационные станции для обнаружения, сопровождения и проводки судов представляет Саратовский радиоприборный завод на выставочной площадке «Корпорации тактического ракетного вооружения.