16 августа 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 15 августа
Порядка 15 тысяч начинающих предпринимателей воспользовались сервисами на платформе МСП.РФ
17:00 | 15 августа
Три дня до окончания голосования за лучшее граффити 2023 года в рамках фестиваля «ФормART»
15:02 | 15 августа
Участники форума «Хопёр» реализуют себя в пяти треках
14:01 | 15 августа
В сельских населенных пунктах области дорожные работы завершены на 770 объектах
13:02 | 15 августа
В Саратове представители регионов ПФО обсудят реализацию государственной национальной политики
11:02 | 15 августа
Саратовские предприятия участвуют в «Армии-2023»
10:00 | 15 августа
В центрах «Мои Документы» региона можно записать ребенка в детский сад
09:00 | 15 августа
Началась реконструкция исторического здания школы №2 им. В.П. Тихонова
18:00 | 14 августа
Каратисты Ахмед Ахмедов и Анна Щербина завоевали медали II Игр стран СНГ
17:00 | 14 августа
Малиновский дом культуры встретит 50-летний юбилей в обновленном здании
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовские предприятия участвуют в «Армии-2023»

Новости
Саратовские предприятия участвуют в «Армии-2023»


На международном военно-техническом форуме «Армия», который проходит в Кубинке Московской области, демонстрируются новейшие разработки гражданского и специального назначения.

На стенде «Росэлектроники» представлена новейшая разработка НПП «Алмаз» из Саратова - автоматизированное устройство для компрессии грудной клетки при выполнении сердечно-легочной реанимации. «КардиоРобот» призван заменить ручной непрямой массаж сердца в случае его внезапной остановки. Еще одна работа «Алмаза» - взрывозащищенный газоанализатор «Алмаз – Спектр». Он предназначен для контроля концентраций метана, пропана, бутана во взрывоопасных зонах и применяется в нефтегазовой промышленности, на объектах энергетики, водоочистных сооружениях, шахтных и тоннельных объектах.

Навигационные радиолокационные станции для обнаружения, сопровождения и проводки судов представляет Саратовский радиоприборный завод на выставочной площадке «Корпорации тактического ракетного вооружения.