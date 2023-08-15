В центрах «Мои Документы» региона можно записать ребенка в детский сад

просмотров: 38

Для этого необходимо предоставить паспорт законного представителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (оригиналы и копии).Также, при наличии оснований, прикладывается документ, подтверждающий право заявителя на внеочередное, первоочередное или преимущественное предоставление места в муниципальное дошкольное образовательное учреждение.Поставить ребенка в очередь в детский сад через центры «Мои Документы» разрешено с правом выбора до трех учреждений. Срок предоставления услуги составляет 10 рабочих дней.