В центрах «Мои Документы» региона можно записать ребенка в детский сад
В центрах «Мои Документы» Саратовской области можно подать заявление о постановке на учет ребенка в детский сад.
Для этого необходимо предоставить паспорт законного представителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (оригиналы и копии).
Также, при наличии оснований, прикладывается документ, подтверждающий право заявителя на внеочередное, первоочередное или преимущественное предоставление места в муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
Поставить ребенка в очередь в детский сад через центры «Мои Документы» разрешено с правом выбора до трех учреждений. Срок предоставления услуги составляет 10 рабочих дней.