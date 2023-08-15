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В центрах «Мои Документы» региона можно записать ребенка в детский сад

Новости

В центрах «Мои Документы» Саратовской области можно подать заявление о постановке на учет ребенка в детский сад.
В центрах «Мои Документы» региона можно записать ребенка в детский сад



Для этого необходимо предоставить паспорт законного представителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (оригиналы и копии).

Также, при наличии оснований, прикладывается документ, подтверждающий право заявителя на внеочередное, первоочередное или преимущественное предоставление места в муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

Поставить ребенка в очередь в детский сад через центры «Мои Документы» разрешено с правом выбора до трех учреждений. Срок предоставления услуги составляет 10 рабочих дней.