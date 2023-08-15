Началась реконструкция исторического здания школы №2 им. В.П. Тихонова

просмотров: 57

"До конца года здесь планируется усилить фундамент и межэтажные перекрытия, привести в порядок стены и кровлю. Восстановление фасада и лестничного пролета выделили в отдельный этап, так как эти элементы являются предметом охраны, и процесс их реконструкции сложнее технически.Дополнительные площади, которые появятся после ремонта, позволят школе постепенно уходить от работы в две смены. Это также даст возможность открыть группы продленного дня и дополнительные секции.На время реконструкции школа будет закрыта. Родители относятся к этому с пониманием. Договорились с ними, что на этот период учеников и педагогический коллектив переведут в школу № 18 им. О.П. Табакова. Образовательное учреждение буквально недавно было в такой же ситуации. Там проводился капитальный ремонт по программе Президента Владимира Путина. Детей вместе с учителями также временно переводили, поэтому они знают, как важно тепло принять учащихся из другой школы и оказать им поддержку,"- рассказал глава региона Роман Бусаргин.