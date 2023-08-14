Школа 2023: новый учебник истории, профориентация и «серебряная медаль»

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Летние каникулы близятся к завершению, впереди новый 2023/24 учебный год. Учеников и учителей в школах с 1 сентября ждет ряд важных перемен. В начале августа Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, внесший поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации».Ключевыми поправками стали законодательно закрепленные понятия «профориентация школьников», «привлечение обучающихся к труду», «содействие добровольческой деятельности обучающихся» и введение нового учебника по истории, частью которого стали мультимедийные материалы проекта «Россия —Моя история».Кроме того, с нового учебного года возвращаются серебряные медали для выпускников, устанавливаются единые учебные программы, появился единый учебник истории для 10-11 классов.С 1 сентября 2023г. вводится единая общеобразовательная программа, как для государственных, так и частных школ. Федеральная программа устанавливается по шести предметам: русский язык, литература, история, обществознание, география и ОБЖ.Так называемый «золотой стандарт», действуя во всех регионах, при необходимости упрощает перевод учеников из одной школы в другую, так как уровень знаний каждого школьника будет соответствовать тому, что изучают в новом учебном заведении.Ещё одно преимущество единой программы – соответствие заданий в ЕГЭ содержанию учебников. Будущим выпускникам на экзаменах не придётся сталкиваться с вопросами, которые они не изучали по школьной программе.Под обязанностью учеников участвовать в общественно-полезном труде, в законе подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, оформление школьной площадки или класса к мероприятию, создание театральных костюмов, помощь в музее или библиотеке. Кроме того, уроки труда снова будут проходить в традиционном формате практических занятий.С 2023/24 учебного года в школы возвращаются серебряные медали – «За особые успехи в учении» II степени. Их смогут получить ученики, в аттестатах которых не более двух оценок «хорошо», а все остальные оценки «отлично». Вопрос о возможных бонусах при поступлении в вузы, в настоящее время находится на рассмотрении.Важным шагом в «профессиональной ориентации» школьника стало введение этого понятия в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», чего ранее не было. Сам порядок мероприятий по профессиональной ориентации также будет осуществляться на основе образовательных программ основного и среднего образования. Занятия по профориентации будут проводиться еженедельно у учащихся 6–11 классов. Целью этих уроков станет формирование кадрового резерва в востребованных областях: школьникам помогут определиться с выбором профессии и расскажут о различных специальностях. Занятия будут проходить еженедельно в рамках профориентационного минимума и соответствующего курса «Россия – мои горизонты».«Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее» с сентября 2023 года вступает в свою активную фазу. Изменения, вступившие в силу с принятием поправок в федеральный закон, уже нашли свое отражение в практическом применении основных направлений профориентации в России. Именно на основе материалов «Билета в будущее» в образовательное пространство школы внедряется единая модель профессиональной ориентации – профессиональный минимум. На уровне Министерства просвещения уже утверждены методические материалы для использования профминимума и направлены в регионы. Важно отменить, что те образовательные организации, которые не являются участниками проекта, могут использовать общедоступный сегмент образовательной платформы проекта bvbinfo.ru, все необходимые механики для этого в настоящее время в платформу внедряются», – отметил руководитель федерального проекта, член Общественной палаты РФ Иван Есин.Уже с 1 сентября этого года старшеклассники будут учиться по единому учебнику истории. Единая программа преподавания истории для учеников 10 и 11 классов предполагает синхронизацию курса: «История России» и «Всеобщая история». В учебнике для 10 класса практически треть содержания посвящена Великой Отечественной войне. В отдельные параграфы вынесены оборона Москвы, блокада Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы. В учебнике для 11 класса есть главы, посвящённые воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, также отмечены причины и цели СВО, описываются подвиги новых героев Отечества. Мультимедийные материалы проекта «Россия — Моя история» нашли отражение на страницах нового учебника. Впервые фильмы с экспозиций проекта станут доступны в таком масштабе.С 1 сентября все школьные библиотеки будут подключены к единой цифровой платформе. Это позволит каждому ученику получить доступ к цифровым копиям мировой художественной литературы.Во всех школах появятся советники директора по воспитательной работе. До этого года это был пилотный проект в отдельных регионах. В обязанности советника директора по воспитательной работе войдет: патриотическое воспитание, развитие талантов детей, организация внеклассных мероприятий. Кроме того, в задачи советника войдет проведение «Разговоров о важном» и вовлечение ребят в деятельность детских и молодёжных объединений. Также новации затронут и педагогический состав, вводятся обновлённые категории учителей, такие как: молодой специалист, методист, наставник.