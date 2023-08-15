15 августа 2023 ВТОРНИК
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10:00 | 15 августа
В центрах «Мои Документы» региона можно записать ребенка в детский сад
09:00 | 15 августа
Началась реконструкция исторического здания школы №2 им. В.П. Тихонова
18:00 | 14 августа
Каратисты Ахмед Ахмедов и Анна Щербина завоевали медали II Игр стран СНГ
17:00 | 14 августа
Малиновский дом культуры встретит 50-летний юбилей в обновленном здании
16:02 | 14 августа
15 августа начинается пополнение льготных транспортных карт на сентябрь
15:00 | 14 августа
Саратовцев попросили проголосовать за народный фитнес-парк
14:33 | 14 августа
Школа 2023: новый учебник истории, профориентация и «серебряная медаль»
14:01 | 14 августа
В Вольске очистят от нефтепродуктов 7 га земли заброшенного завода
13:03 | 14 августа
Доброволец из Турковского района награжден "Георгиевским крестом" IV степени
12:00 | 14 августа
Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту смерти троих мужчин в Пугачевском районе
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Каратисты Ахмед Ахмедов и Анна Щербина завоевали медали II Игр стран СНГ

Новости
Соревнования проходят с 4 по 14 августа в Беларуси. В 20 видах спорта состязаются 2200 спортсменов из 22 стран.
Каратисты Ахмед Ахмедов и Анна Щербина завоевали медали II Игр стран СНГ



В Могилеве прошли со­ревнования по виду спорта «каратэ».

Саратовскую область на соревнованиях пре­дставляют спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники спорт­ивной школы олимпийс­кого резерва по спор­тивным единоборствам им. С.Р. Ахмерова, мастера спорта России международного кла­сса по каратэ Ахмед Ахмедов и Анна Щерби­на, которые стали по­бедителями и призёра­ми данных соревнован­ий в возрастной груп­пе с 18 до 24 лет:

Ахмед Ахмедов заво­евал золото в весовой категории до 67 кг

Анна Щербина завоева­ла серебро в индивид­уальном ката

Подготовили спортсме­нов тренеры Ихтибар Ахмедов и Евгения Ру­лёва.