Каратисты Ахмед Ахмедов и Анна Щербина завоевали медали II Игр стран СНГ
Соревнования проходят с 4 по 14 августа в Беларуси. В 20 видах спорта состязаются 2200 спортсменов из 22 стран.
В Могилеве прошли соревнования по виду спорта «каратэ».
Саратовскую область на соревнованиях представляют спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам им. С.Р. Ахмерова, мастера спорта России международного класса по каратэ Ахмед Ахмедов и Анна Щербина, которые стали победителями и призёрами данных соревнований в возрастной группе с 18 до 24 лет:
Ахмед Ахмедов завоевал золото в весовой категории до 67 кг
Анна Щербина завоевала серебро в индивидуальном ката
Подготовили спортсменов тренеры Ихтибар Ахмедов и Евгения Рулёва.
В Могилеве прошли соревнования по виду спорта «каратэ».
Саратовскую область на соревнованиях представляют спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам им. С.Р. Ахмерова, мастера спорта России международного класса по каратэ Ахмед Ахмедов и Анна Щербина, которые стали победителями и призёрами данных соревнований в возрастной группе с 18 до 24 лет:
Ахмед Ахмедов завоевал золото в весовой категории до 67 кг
Анна Щербина завоевала серебро в индивидуальном ката
Подготовили спортсменов тренеры Ихтибар Ахмедов и Евгения Рулёва.