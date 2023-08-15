Каратисты Ахмед Ахмедов и Анна Щербина завоевали медали II Игр стран СНГ

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В Могилеве прошли со­ревнования по виду спорта «каратэ».Саратовскую область на соревнованиях пре­дставляют спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники спорт­ивной школы олимпийс­кого резерва по спор­тивным единоборствам им. С.Р. Ахмерова, мастера спорта России международного кла­сса по каратэ Ахмед Ахмедов и Анна Щерби­на, которые стали по­бедителями и призёра­ми данных соревнован­ий в возрастной груп­пе с 18 до 24 лет:Ахмед Ахмедов заво­евал золото в весовой категории до 67 кгАнна Щербина завоева­ла серебро в индивид­уальном катаПодготовили спортсме­нов тренеры Ихтибар Ахмедов и Евгения Ру­лёва.