15 августа 2023 ВТОРНИК
Новости
10:00 | 15 августа
В центрах «Мои Документы» региона можно записать ребенка в детский сад
09:00 | 15 августа
Началась реконструкция исторического здания школы №2 им. В.П. Тихонова
18:00 | 14 августа
Каратисты Ахмед Ахмедов и Анна Щербина завоевали медали II Игр стран СНГ
17:00 | 14 августа
Малиновский дом культуры встретит 50-летний юбилей в обновленном здании
16:02 | 14 августа
15 августа начинается пополнение льготных транспортных карт на сентябрь
15:00 | 14 августа
Саратовцев попросили проголосовать за народный фитнес-парк
14:33 | 14 августа
Школа 2023: новый учебник истории, профориентация и «серебряная медаль»
14:01 | 14 августа
В Вольске очистят от нефтепродуктов 7 га земли заброшенного завода
13:03 | 14 августа
Доброволец из Турковского района награжден "Георгиевским крестом" IV степени
12:00 | 14 августа
Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту смерти троих мужчин в Пугачевском районе
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Малиновский дом культуры встретит 50-летний юбилей в обновленном здании

Новости
В Доме культуры с.Малиновка Аркадакского района завершены работы в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Всего в рамках нацпроекта проводится капитальный ремонт 12 сельских домов в 10 муниципальных районах области на общую сумму 152,6 млн рублей.

Малиновский дом культуры встретит 50-летний юбилей в обновленном здании


В здании Малиновского сельского Дома культуры располагается зрительный зал на 145 посадочных мест, а также сельская библиотека. При Доме культуры работает 7 клубных формирований - два вокальных коллектива: ансамбль народной песни и студия эстрадного пения, два хореографических, два театральных коллектива и 1 декоративно-прикладного искусства. Ежегодно в Малиновском СДК проводится более 340 мероприятий.

«Дом культуры села Малиновка является местом отдыха и развлечения для жителей всех возрастов. Здание клуба было построено в 1973 году и капитального ремонта в нем не было никогда, но благодаря участию в национальном проекте «Культура» свой 50-летний юбилей здание встретит в обновленном виде», - отметила министр культуры Наталия Щелканова

Ремонт здания завершен, в настоящее время за счет средств местного бюджета продолжаются работы по благоустройству территории, а также планируется приобретение мебели и сценических костюмов.

«Были заменены оконные блоки, входные и межкомнатные двери, отремонтированы системы отопления, внутренние помещения, фасад, заменена кровля. Учреждение буквально получило вторую жизнь. Мы очень рады тому, что будем работать в современных и комфортных условиях, которые позволят повысить качество предоставляемых услуг населению. Жители с нетерпением ждут концертов в обновленном зале», - рассказала руководитель Дома культуры Кулипанова Марина.