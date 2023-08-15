Малиновский дом культуры встретит 50-летний юбилей в обновленном здании

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В здании Малиновского сельского Дома культуры располагается зрительный зал на 145 посадочных мест, а также сельская библиотека. При Доме культуры работает 7 клубных формирований - два вокальных коллектива: ансамбль народной песни и студия эстрадного пения, два хореографических, два театральных коллектива и 1 декоративно-прикладного искусства. Ежегодно в Малиновском СДК проводится более 340 мероприятий.«Дом культуры села Малиновка является местом отдыха и развлечения для жителей всех возрастов. Здание клуба было построено в 1973 году и капитального ремонта в нем не было никогда, но благодаря участию в национальном проекте «Культура» свой 50-летний юбилей здание встретит в обновленном виде», - отметила министр культуры Наталия ЩелкановаРемонт здания завершен, в настоящее время за счет средств местного бюджета продолжаются работы по благоустройству территории, а также планируется приобретение мебели и сценических костюмов.«Были заменены оконные блоки, входные и межкомнатные двери, отремонтированы системы отопления, внутренние помещения, фасад, заменена кровля. Учреждение буквально получило вторую жизнь. Мы очень рады тому, что будем работать в современных и комфортных условиях, которые позволят повысить качество предоставляемых услуг населению. Жители с нетерпением ждут концертов в обновленном зале», - рассказала руководитель Дома культуры Кулипанова Марина.