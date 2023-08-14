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15 августа начинается пополнение льготных транспортных карт на сентябрь

Новости
15 августа начинается пополнение льготных транспортных карт на сентябрь


Сегодня, 14 августа, заканчивается период пополнения льготных транспортных карт на текущий месяц. Приобрести дополнительные поездки на август можно до конца дня.

«Право на льготный проезд в общественном транспорте имеют ветераны труда, участники боевых действий, инвалиды, школьники, дети из многодетных семей и другие категории. Обращаем внимание родителей учеников, с 15 августа начинается пополнение льготных транспортных карт на сентябрь», – отметили в региональном минтруде.

Традиционно приобрести 25 или 50 льготных поездок можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру льготной транспортной карты.

Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».

Пополнение поездок также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.

Напоминаем, что льготникам, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не требуется, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.

По вопросам использования транспортной карты работает «горячая линия» оператора: (8452) 39-03-53.