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Сегодня, 14 августа, заканчивается период пополнения льготных транспортных карт на текущий месяц. Приобрести дополнительные поездки на август можно до конца дня.«Право на льготный проезд в общественном транспорте имеют ветераны труда, участники боевых действий, инвалиды, школьники, дети из многодетных семей и другие категории. Обращаем внимание родителей учеников, с 15 августа начинается пополнение льготных транспортных карт на сентябрь», – отметили в региональном минтруде.Традиционно приобрести 25 или 50 льготных поездок можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру льготной транспортной карты.Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».Пополнение поездок также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.Напоминаем, что льготникам, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не требуется, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.По вопросам использования транспортной карты работает «горячая линия» оператора: (8452) 39-03-53.